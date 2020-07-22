Компанія Hyundai має намір розширити кількість спортивних версій, що мають позначення N.

Черговим представником сімейства стане кросовер Kona, тести якого проходять на Нюрбургринзі. На знаменитій гоночній трасі помічений закамуфльований кросовер Hyundai Kona N.

Hyundai Kona отримає спортивну модифікацію. фото: сarscoops.com

На ілюстраціях видно, що новинка отримає додатковий аеродинамічний обвіс, а також нове облицювання радіатора в стилі рестайлінгового кросовера Santa Fe. Також новинка буде відрізнятися оновленої світлотехнікою, іншими бамперами зі збільшеними повітрозабірниками.

Hyundai Kona отримає спортивну модифікацію. фото: сarscoops.com

Hyundai Kona N буде виглядати більш агресивно, ніж її побратими за рахунок бічних "спідниць", виразному спойлеру на даху і великим легкосплавними колісними дисками. Ззаду Kona N отримає масивний бампер з широким дифузором і парою вихлопних труб, а горизонтальна LED-світлотехніка змінить свій малюнок.

Hyundai Kona отримає спортивну модифікацію. фото: сarscoops.com

N-версія отримає 2-літрову бензинову "турбочетверку" T-GDI. 275-сильним мотором "поділився" хот-хетч Hyundai i30 N Performance. Двигун буде працювати в парі з 8-speed DCT роботизованою трансмісією з двома зчепленнями, яка вже використовується на "асиметричному" Veloster N.

Hyundai Kona отримає спортивну модифікацію. фото: сarscoops.com

Очікується, що спортивну версію кросовера представлять в рамках презентації рестайлінгового сімейства Kona.

Hyundai Kona отримає спортивну модифікацію. фото: сarscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai представила топову версію флагманського кросовера Palisade.