Hyundai та Kia готують конкурента Toyota Land Cruiser

Представник Hyundai Australia Ендрю Туітахі розповів, що в компанії вивчають можливість випуску рамного позашляховика, який зміг би скласти конкуренцію Toyota Land Cruiser.

Про це він розповів в інтерв'ю порталу CarsGuide. За словами топменеджера Hyundai, у компанії не виключають можливості вивести на ринок рамний повнорозмірний позашляховик.

На сьогодні найбільшим позашляховиком Hyundai є модель Palisade з несучим кузовом і 3,8-літровим бензиновим V6 hyundainews.com

Останнім часом на ринках різних країн спостерігається підвищений інтерес покупців до рамних позашляховиків. Наприклад, великий сплеск активності в США викликаний появою нового покоління Ford Bronco, а також відродження ще одного легендарного позашляховика Jeep Grand Wagoneer. Позиції Toyota в цьому сегменті досить стабільні завдяки практично повній відсутності конкурентів. Тому в компанії Hyundai вивчають перспективи запуску нової моделі з класичною рамою сходового типу, повним приводом і всіма атрибутами справжнього всюдихода.

2021 Kia Telluride – найбільший позашляховик бренду. Він має несучий кузов і пропонується як в моно-, так і повноприводному виконанні kiamedia.com/

За попередньою інформацією аналогічна модель готується і в спорідненій компанії Kia. Прообразом нової моделі може послугувати рамний концептуальний позашляховик Mohave Masterpiece, показаний у березні 2019 року на "домашньому" автошоу в Сеулі.

Kia Mohave Masterpiece kiamedia.com

Очікується, що обидві новинки отримають у своє розпорядження 3-літровий шестициліндровий турбодизель потужністю 278 к.с. і обертовим моментом 588 Нм. Силовий агрегат, який дебютував на преміальному кросовері Genesis GV80, більш потужний, тяговитий і екологічний, ніж 2,8-літровий турбодизель Toyota.

Основними ринками для такої моделі можуть стати Австралія, Близький Схід і США. За неофіційними даними, позашляховики представлять у найближчі кілька років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Hyundai офіційно презентувала нове покоління популярного кросовера Hyundai Tucson.