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14 листопада • оновлено в 12:38
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Hyundai готується до битви за ринок пікапів

1.1т
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Перший в історії марки пікап Hyundai Santa Cruz вироблятиметься на заводі в США.

Про це повідомляє пресслужба корейського виробника. Анонсується, що в 2021 році на американському заводі в Алабамі стартує серійне виробництво пікапа Santa Cruz. Новинка стане четвертою моделлю бренду (поряд з Santa Fe, Sonata і Elantra), яка випускатиметься на заводі компанії в США.

Концепт пікапа Hyundai Santa Cruz показали в 2015 році на автошоу в Детройті

Концепт пікапа Hyundai Santa Cruz показали в 2015 році на автошоу в Детройті

hyundainews.com

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Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz

hyundainews.com

Нагадаємо, що вперше концепт пікапа Santa Cruz показали на автошоу в Детройті. Для розширення виробництва планується інвестувати в підприємство в Алабамі 410 млн доларів. Крім того, це дозволить забезпечити майже тисячу нових робочих місць.

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Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz

hyundainews.com

Santa Cruz буде адресований тим покупцям, що надають перевагу компактним машинам, але потребують для повсякденного життя надійного й невибагливого пікапа. Насамперед йдеться про так званих міленіалів (осіб, що народилися в 1981-1996 р).

Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz

hyundainews.com

Компанія не повідомляє технічних подробиць технічної складової майбутнього авто. Але з великою часткою ймовірності можна припустити, що новинка успадкує від родинного Santa Fe 2,4-літровий рядний мотор GDI потужністю 185 к.с. і турбований 2-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 235 к.с. Всі мотори агрегатуються з 8-ступінчастим "автоматом".

2020 Hyundai Santa Fe "поділиться" технічними компонентами для майбутнього пікапа

2020 Hyundai Santa Fe "поділиться" технічними компонентами для майбутнього пікапа

hyundainews.com

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Виробництво автомобілів Hyundai стартувало на заводі в Алабамі навесні 2005 року. Відтоді було випущено 4,5 млн машин для північноамериканського ринку. Цікаво, що Алабама є п'ятим у рейтингу штатом в США за обсягами виробництва авто. Тут розташовано понад 150 компаній, що випускають транспортні засоби й комплектувальні для них.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує нове покоління кросовера Tucson.

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Hyundai пікап новини авто
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