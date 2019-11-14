Hyundai готується до битви за ринок пікапів

Перший в історії марки пікап Hyundai Santa Cruz вироблятиметься на заводі в США.

Про це повідомляє пресслужба корейського виробника. Анонсується, що в 2021 році на американському заводі в Алабамі стартує серійне виробництво пікапа Santa Cruz. Новинка стане четвертою моделлю бренду (поряд з Santa Fe, Sonata і Elantra), яка випускатиметься на заводі компанії в США.

Концепт пікапа Hyundai Santa Cruz показали в 2015 році на автошоу в Детройті hyundainews.com

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Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Нагадаємо, що вперше концепт пікапа Santa Cruz показали на автошоу в Детройті. Для розширення виробництва планується інвестувати в підприємство в Алабамі 410 млн доларів. Крім того, це дозволить забезпечити майже тисячу нових робочих місць.

Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Santa Cruz буде адресований тим покупцям, що надають перевагу компактним машинам, але потребують для повсякденного життя надійного й невибагливого пікапа. Насамперед йдеться про так званих міленіалів (осіб, що народилися в 1981-1996 р).

Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Компанія не повідомляє технічних подробиць технічної складової майбутнього авто. Але з великою часткою ймовірності можна припустити, що новинка успадкує від родинного Santa Fe 2,4-літровий рядний мотор GDI потужністю 185 к.с. і турбований 2-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 235 к.с. Всі мотори агрегатуються з 8-ступінчастим "автоматом".

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Виробництво автомобілів Hyundai стартувало на заводі в Алабамі навесні 2005 року. Відтоді було випущено 4,5 млн машин для північноамериканського ринку. Цікаво, що Алабама є п'ятим у рейтингу штатом в США за обсягами виробництва авто. Тут розташовано понад 150 компаній, що випускають транспортні засоби й комплектувальні для них.

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