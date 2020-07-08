Hyundai готує спортивну модифікацію седана Elantra

Корейська компанія Hyundai готує для своїх шанувальників спортивну версію седана Elantra N-Line.

Новинка буде відрізнятися більш агресивною зовнішністю, головними елементами якої стануть каскадне облицювання радіатора і виштамповки на боковинах кузова.

2022 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundai.com

Крім великої решітки автомобіль отримає розвинений аеродинамічний обвіс, що включає передній бампер із збільшеними повітрозабірниками, спойлер на кришці багажника, задній дифузор з парою патрубків вихлопної системи і фірмові логотипи N Line. Також для спортивної версії дизайнери розробили нові дзеркала, двоколірні 18-дюймові диски і бічні "спідниці", пофарбовані чорною глянсовою емаллю.

2022 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundai.com

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Автомобіль буде оснащуватися 201-сильним 1,6-літровим турбованим мотором. Він буде працювати в парі з 6-ступінчастою "механікою" або 7-ступінчастою роботизованою КП з двома зчепленнями Привід буде здійснюватися на передні колеса. З урахуванням спортивного характеру новинки, вона отримає власні настройки підвіски і ефективніші гальмівні механізми. Прем'єра моделі очікується восени нинішнього року.

2022 Hyundai Elantra N Line. фото: hyundai.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує дві цікаві моделі.