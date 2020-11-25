Hyundai готує новий кросовер Bayon

Корейська компанія Hyundai готує новий кросовер, який отримає ім'я Bayon.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Компактний кросовер Hyundai Bayon поповнить сім'ю SUV марки. Новинка названа на честь французького міста Байонна, який розташовується між атлантичним узбережжям і Піренеями користується популярністю у любителів активного відпочинку.

У модельній гаммі новинка займе положення на сходинку нижче самого компактного на сьогоднішній день кросовера марки Hyundai Kona й складе конкуренцію Toyota CH-R та Nissan Juke.

"Автомобіль доповнить поточні моделі В-SUV сегмента. Запуск нової моделі дозволить ще краще задовольнити попит європейських споживачів та зміцнити становище у надзвичайно популярному сегменті", – коментує Андреас-Крістоф Хофман, віце-президент з маркетингу та продуктам Hyundai Europe.

Останні 20 років, при створенні назв своїх кросоверів, компанія використовувала географічні назви. Так, наприклад, Tucson і Santa Fe названі на честь міст американських штатів Арізона і Нью-Мексико, а модель Kona – присвячена однойменному району Гавай. Навіть ім'я водневого електромобіля Nexo походить від одного з найбільших міст на популярному датському острові Борнхольм – Nexø.

Більше деталей про новий Hyundai Bayon стане відомо найближчим часом.

Як повідомляв раніше, компанія Hyundai представить 12 новинок до кінця 2021 року.