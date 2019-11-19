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19 листопада • оновлено в 14:34
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Хто робить найнадійніші автомобілі: результати здивували

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У США опублікували рейтинг надійності 30 автомобільних брендів.

Незалежна організація Consumer Reports опублікувала на своєму порталі рейтинг надійності автомобільних брендів. За даними американських аналітиків, які проводять споживчі опитування з 1936 року, цьогоріч у топ-3 автовиробників у США (за вказаною ознакою) увійшли Lexus, Mazda і Toyota.

2020 Lexus IS

2020 Lexus IS

pressroom.lexus.com

2020 Mazda MX-5

2020 Mazda MX-5

mazdausa.com

2020 Toyota Corolla Hatchback

2020 Toyota Corolla Hatchback

pressroom.toyota.com

Крім того, поточного року деякі бренди, як-от Chrysler, Dodge, Infiniti і Mini, на кілька сходинок у списку, продемонструвавши поліпшення якості своєї продукції. Це стосується як нових, так і оновлених моделей. Наприклад, позашляховик Infiniti QX60 у 2013 році не був найбільш надійним представником бренду, але завдяки модернізації та оновлення покращив своє становище в рейтинзі.

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Наприкінці переліку опинилися Alfa Romeo і Cadillac, які не можуть забезпечити надійність своїх нових моделей.

Рейтинг надійності автомобільних брендів 2019

Рейтинг надійності автомобільних брендів 2019

consumerreports.org

Як писав раніше OBOZREVATEL, стали відомі найулюбленіші автомобільні бренди українців.

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Автор
Сергій Іванов Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Lexus Mazda Toyota новини авто
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