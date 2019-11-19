Хто робить найнадійніші автомобілі: результати здивували

У США опублікували рейтинг надійності 30 автомобільних брендів.
Незалежна організація Consumer Reports опублікувала на своєму порталі рейтинг надійності автомобільних брендів. За даними американських аналітиків, які проводять споживчі опитування з 1936 року, цьогоріч у топ-3 автовиробників у США (за вказаною ознакою) увійшли Lexus, Mazda і Toyota.
2020 Lexus IS
pressroom.lexus.com
2020 Mazda MX-5
mazdausa.com
2020 Toyota Corolla Hatchback
pressroom.toyota.com
Крім того, поточного року деякі бренди, як-от Chrysler, Dodge, Infiniti і Mini, на кілька сходинок у списку, продемонструвавши поліпшення якості своєї продукції. Це стосується як нових, так і оновлених моделей. Наприклад, позашляховик Infiniti QX60 у 2013 році не був найбільш надійним представником бренду, але завдяки модернізації та оновлення покращив своє становище в рейтинзі.
Наприкінці переліку опинилися Alfa Romeo і Cadillac, які не можуть забезпечити надійність своїх нових моделей.
Рейтинг надійності автомобільних брендів 2019
consumerreports.org
Як писав раніше OBOZREVATEL, стали відомі найулюбленіші автомобільні бренди українців.
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