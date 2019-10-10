Хорошисти і відмінники: подробиці нових краш-тестів Euro NCAP

Дві нові моделі BMW, кросовер Jeep і гетчбек Peugeot подверглість краш-тестам.

Про це повідомили представники незалежної європейської організації Euro NCAP. У випробуваннях взяли участь чотири новинки, презентовані в цьому році на міжнародних автошоу.

Два BMW – 1 Series і 3 Series – обидві моделі отримали максимальні 5 "зірок". Американський Jeep Cherokee і французький Peugeot 208 удостоїлися 4-зіркового рейтингу.

Третє покоління BMW 1 Series, яке вперше отримало передній привід, удостоїлося максимальної нагороди фахівців організації Euro NCAP. У всіх дисциплінах "одиничка" з Баварії показала себе з кращого боку, хоча без зауважень не обійшлося. Зокрема, виявилося, що при фронтальному зіткненні задній пасажир відчуває високе навантаження на грудну клітку від ременя безпеки, а передні сидіння недостатньо добре захищають шию від "хлистового" удару. Були претензії і до захисту пішоходів, але електронні системи безпеки дозволили новинці завоювати визнання представників Euro NCAP.

Задньопривідний седан BMW 3 Series 7-го покоління недавно піддався рестайлінгу і модернізації. І в черговий раз компанія BMW продемонструвала, що її конструктори не дарма отримують солідну зарплату. За підсумками тестів виявилося, що нинішня "трійка" BMW є кращим сімейним автомобілем в області безпеки серед всіх протестованих Euro NCAP машин цієї категорії в 2018-2019 роках.

"Приємно бачити, що преміальні бренди з Німеччини та інших країн підтримують дуже високі стандарти, які вони встановили для себе, і продовжують демонструвати 5-зіркові рейтинги. Я впевнений, що покупці BMW можуть бути спокійні, що компанія і надалі буде прагнути до досягнення максимальних стандартів навіть з урахуванням того, що вимоги будуть постійно підвищуватися ", – прокоментував підсумки тестів Міхель ван Ратінген, Генеральний секретар Euro NCAP.

Зовсім трохи не вистачило Peugeot 208, щоб отримати 5 "зірок" за безпеку. До новинки були претензії по навантаженню на грудну клітку водія при фронтальному зіткненні без перекриття, а також до захисту шиї задніх пасажирів від "хлистового" удару. Але найбільше маленькому французу дісталося за недостатній захист пішоходів. Виявилося, що камера, яка відповідає за розпізнавання живих об'єктів не завжди здатна впоратися зі своїми функціями, а також є ризик травм при наїзді на пішохода через жорсткість конструкції передньої частини машини.

Jeep Cherokee отримав "тверду четвірку" за безпеку. Фахівці Euro NCAP відзначили значні поліпшення в порівнянні з моделлю Wrangler, протестованої в минулому році. Однак, захист пішоходів і адекватність роботи електронних систем безпеки не дозволили завоювати більш високу оцінку.

Наступна серія краш-тестів EuroNCAP відбудеться в середині листопада.

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