У Канаді представили прототип літаючого автомобіля. фото

Obozrevatel Новини 14:52, 28.01.2021

Канадська компанія Horizon Aircraft представила прототип гібридного літаючого автомобіля Cavorite X5.

Апарат має великі крила ззаду, і менші спереду, що забезпечить високу підйомну силу під час злету і посадці на короткі полоси. Також Cavorite X5 зможе підніматися у повітря вертикально. Про це повідомляє New Atlas.

Автомобіль розрахований на п’ять пасажирів. З ними він зможе пролетіти до 500 кілометрів, без них – до 1 000. Літаючий апарат розвиватиме швидкість 350 кілометрів за годину.

Horizon Aircraft представила прототип літаючого авто Cavorite X5
New Atlas

Поки Cavorite X5 перебуває на етапі концепції. Ще працюють над малими прототипами електричного гібрида та готуються до його випробувань. У 2024 році планують почати серійне виробництво цього автомобіля майбутнього.

Horizon Aircraft Cavorite X5 зможе літати вертикально
New Atlas
Cavorite X5 буде здатний пролетіти до 1 000 кілометрів
New Atlas
Максимальна швидкість Cavorite X5 – 350 км/год
New Atlas

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Tesla презентувала оновлений седан Model S. Він має декілька зовнішніх змін, абсолютно новий інтер'єр та поліпшені технічні характеристики.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Гончаренко розлютив голову делегації Росії в ПАРЄ і послав його "крутитися на шесті Путіна". Відео

Малиновський забив холоднокровний гол і допоміг "Аталантi" вийти до півфіналу Кубку Італії

У Вінниці від коронавірусу померла медсестра, без матері залишилися двоє синів: подробиці трагедії

Суд відпустив підозрюваних у вбивстві Окуєвої та кількох бізнесменів

Заробітчанам пообіцяли роздати по 150 тис. грн: що придумали в Кабміні