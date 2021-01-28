У Канаді представили прототип літаючого автомобіля. фото

Канадська компанія Horizon Aircraft представила прототип гібридного літаючого автомобіля Cavorite X5.

Апарат має великі крила ззаду, і менші спереду, що забезпечить високу підйомну силу під час злету і посадці на короткі полоси. Також Cavorite X5 зможе підніматися у повітря вертикально. Про це повідомляє New Atlas.

Автомобіль розрахований на п’ять пасажирів. З ними він зможе пролетіти до 500 кілометрів, без них – до 1 000. Літаючий апарат розвиватиме швидкість 350 кілометрів за годину.

Поки Cavorite X5 перебуває на етапі концепції. Ще працюють над малими прототипами електричного гібрида та готуються до його випробувань. У 2024 році планують почати серійне виробництво цього автомобіля майбутнього.

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