HongQi готує до Пекінського автошоу розкішний седан

Китайська компанія HongQi, яка спеціалізується на преміальних седанах, лімузинах і кросоверах готує до "домашнього" автошоу в Пекіні нову модель, повідомляє портал Autohome.

Довгобазний седан HongQi H9+ вироблятимуть за індивідуальними замовленнями. Порівняно зі звичайним седаном Н9 довжина новинки виросла до 5337 мм (+200 мм), а колісна база збільшилася до 3360 мм (+300 мм).

HongQi H9 + отримав нову двухветную червоно-біле забарвлення. фото: autohome.com.cn

Подібно до свого менш великого родича, "дев'ятка з плюсом" отримає чотиримісний компоновку з зручними індивідуальними кріслами, які мають власні електрорегулювання, підігрів і вентиляцію.

HongQi H9 + став довшим звичайного Н9 на 200 мм за рахунок більш широкої середньої стійки. фото: autohome.com.cn

Автомобіль оснащений 3-літровим бензиновим V6, потужність якого досягає 283 л.с., а крутний момент становить 400 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями. В залежності від побажань клієнта можна буде вибрати задній або повний привід.

HongQi H9 + хизується новими ажурними дисками. фото: autohome.com.cn

Зовнішній вигляд моделі не випадково перегукується з творчістю дизайнерів Rolls-Royce, так як в 2018 році в команду HongQi прийшов колишній дизайнер британської компанії Джайлс Тейлор.

Новинка побудована на базі флагманського седана HongQi H9. фото: autohome.com.cn

Компанія HongQi ( "Хунци", кит. червоний прапор) входить до складу автомобільного концерну FAW і є беззмінним постачальником представницьких авто для керівництва Китаю ще з часів Мао Цзедуна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія HongQi представила електричний позашляховик E-HS9.