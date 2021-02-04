Honda розробляє таємниче авто з прихованими колесами

Японська компанія Honda отримала патент на таємничий футуристичний концепт-кар. На його зображені є довгі тонкі смуги, що розходяться від маточних закритих коліс з кузовних панелей.

Частина смуг переходить в обриси дверей, які не мають ручок. Можливо їх роль грають більш широкі прорізи біля передніх коліс. Про це повідомляє видання Autoweek.

Вид з боку на футуристичне авто Honda Autoweek

Автомобіль також має величезний скляний дах, який замінює бічне і заднє скло і переходить в капот. З боків передка розташована оптика ламаної форми, а нижче – кутовий спліттер. У задній частині можна побачити вигнутий бампер, тонкі ліхтарі і місце для шильдика.

Судячи із зовнішності футуристичної машини, їй покладена повністю електрична силова установка та повний набір електроніки, разом з найсучаснішим автопілотом.

Двері автомобіля можуть відкриватися за допомогою роз'єму біля передніх коліс Autoweek

Концепт-кар виглядає як вільна фантазія дизайнерів Honda, але не дарма його захистили патентом. Тому можна очікувати, що в майбутньому авто таки представлять.

Дах автомобіля замінює заднє та бічне скло та переходить в капот Autoweek

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Джастін Бібер придбав Rolls-Royce, створений майстрами американського кузовного ательє West Coast Customs. Колеса автомобіля сховали під масивними крилами з накладками. Щоб автомобіль міг повертати, передні крила розширили. А через те, що коліс не видно, створюється враження, що машина летить над дорогою.