Honda Prelude продали за ціною нового Renault Duster

На американському аукціоні Honda Prelude 1997 року продали за 26 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на американському аукціоні виставили на продаж рідкісне купе Honda Prelude 1997 року. Незважаючи на 22-річний вік, на одометрі машини всього 8179 км.

1997 Honda Prelude ebay.com

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1997 Honda Prelude ebay.com

Ба більше, відповідно до опису лота, автомобіль всі ці роки зберігався в теплому гаражі, ніколи не виїжджав у дощ і зберігся в ідеальному стані. Цікавий і той факт, що, за словами продавця, ніхто й ніколи не сидів на задньому ряді сидінь.

1997 Honda Prelude ebay.com

Транспортний засіб зберігся в оригінальній заводській комплектації, за винятком додаткової світлотехніки, яка була встановлена дилером під час продажу.

1997 Honda Prelude ebay.com

Вказаний екземпляр Honda Prelude SH оснащений 2,2-літровим 4-циліндровим мотором VTEC і 5-ступінчастою "механікою". Незалежна підвіска всіх коліс забезпечена передніми й задніми стабілізаторами.

1997 Honda Prelude оснащений 2,2-літровим 4-циліндровим мотором VTEC і 5-ступінчастою "механікою" ebay.com

1997 Honda Prelude ebay.com

1997 Honda Prelude ebay.com

У списку опцій – адаптивний підсилювач керма, 16-дюймові легкосплавні диски з оригінальною гумою, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема з CD-плеєром, шкіряна обробка керма й люк з електроприводом.

1997 Honda Prelude ebay.com

1997 Honda Prelude ebay.com

Незважаючи на 22-річний вік, на одометрі машини всього 8179 км ebay.com

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Тож не дивно, що до боротьби за володіння унікальним лотом приєдналися два десятки покупців. Ціна лота зі стартової вартості $200 за кілька днів зросла до $26095!

1997 Honda Prelude ebay.com

1997 Honda Prelude ebay.com

1997 Honda Prelude ebay.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на російському аукціоні продають сувенірну модель авто за ціною нової іномарки.

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