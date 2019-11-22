Головна Новини
22 листопада • оновлено в 09:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Honda Prelude продали за ціною нового Renault Duster

756
Читати матеріал російською

На американському аукціоні Honda Prelude 1997 року продали за 26 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на американському аукціоні виставили на продаж рідкісне купе Honda Prelude 1997 року. Незважаючи на 22-річний вік, на одометрі машини всього 8179 км.

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Новини
Як виглядає новий ВАЗ 2105 після 29 років простою в гаражі
1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Ба більше, відповідно до опису лота, автомобіль всі ці роки зберігався в теплому гаражі, ніколи не виїжджав у дощ і зберігся в ідеальному стані. Цікавий і той факт, що, за словами продавця, ніхто й ніколи не сидів на задньому ряді сидінь.

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Транспортний засіб зберігся в оригінальній заводській комплектації, за винятком додаткової світлотехніки, яка була встановлена дилером під час продажу.

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Новини
600 000 гривень! Водійське посвідчення Брежнєва продали на аукціоні

Вказаний екземпляр Honda Prelude SH оснащений 2,2-літровим 4-циліндровим мотором VTEC і 5-ступінчастою "механікою". Незалежна підвіска всіх коліс забезпечена передніми й задніми стабілізаторами.

1997 Honda Prelude оснащений 2,2-літровим 4-циліндровим мотором VTEC і 5-ступінчастою "механікою"

1997 Honda Prelude оснащений 2,2-літровим 4-циліндровим мотором VTEC і 5-ступінчастою "механікою"

ebay.com

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

У списку опцій – адаптивний підсилювач керма, 16-дюймові легкосплавні диски з оригінальною гумою, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема з CD-плеєром, шкіряна обробка керма й люк з електроприводом.

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Незважаючи на 22-річний вік, на одометрі машини всього 8179 км

Незважаючи на 22-річний вік, на одометрі машини всього 8179 км

ebay.com

Новини
Соліст Jamiroquai виставив на торги BMW зі своєї колекції

Тож не дивно, що до боротьби за володіння унікальним лотом приєдналися два десятки покупців. Ціна лота зі стартової вартості $200 за кілька днів зросла до $26095!

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

1997 Honda Prelude

1997 Honda Prelude

ebay.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на російському аукціоні продають сувенірну модель авто за ціною нової іномарки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Honda Renault новини авто б/к автомобіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги