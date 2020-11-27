Honda представила в Україні кросовер HR-V Sport

Сергій Іванов Новини 18:30, 27.11.2020

Компактна модель має потужний 182-сильний двигун

В Україні з’явилася нова модель від Honda – спортивний кросовер HR-V Sport.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Вперше в своїй історії Honda створила компактний SUV з характеристиками гарячого хетчбека.

Honda HR-V Sport
honda.ua

"Серцем" HR-V Sport є новий двигун VTEC Turbo потужністю 182 к.с, а особливо налаштоване шасі з технологією Performance Damper забезпечує точність керування, як у динамічного хетчбека.

Honda HR-V Sport
honda.ua
Honda HR-V Sport
honda.ua

Чорні легкосплавні диски, подвійний патрубок вихлопної системи, чорні корпуси дзеркал та глянцеві чорні декоративні елементи обвісу, тонована хромова решітка радіатора, перекликаються з ексклюзивним двокольоровим інтер’єром.

Honda HR-V Sport
honda.ua

Емоційний дизайн салону з анатомічними сидіннями, що оздоблені тканиною та шкірою бордового кольору, стеля чорного кольору, а також алюмінієві накладки на педалі яскраво підкреслюють спортивний характер HR-V Sport.

Honda HR-V Sport
honda.ua

Дізнатися більше про Honda HR-V Sport можна на сайті бренду Honda в Україні.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, компанія Honda запропонувала на українському ринку інноваційну модель Jazz E:HEV.

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