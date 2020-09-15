Honda показала тизер нового електромобіля

Виставка Auto China 2020 року, яка буде проходити в Пекіні з 26 вересня по 5 жовтня, стане ареною для презентації нового електромобіля Honda.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Головною родзинкою стенду Honda стане новий концепткар, який є прообразом першої електричної серійної моделі для китайського ринку.

Напередодні виставки компанія показала перший тізер перспективної моделі. Автомобіль отримав повністю світлодіодну світлотехніку, а також емблему Honda, що підсвічується світлодіодами.

Імовірно концепт буде являти собою купеподібний кросовер, якій за розмірами можна порівняти з популярною моделлю HR-V. На відміну від серійного міського хетчбека Honda e, який став першим представником електричного сімейства японського бренду, в образі новинки ретро стилістика поступиться місцем футуристичним формам.

Компанія активно займається електрифікацією свого модельного портфоліо відповідно до глобальної програми розвитку. Тому важливе місце в експозиції виставки Auto China 2020 буде відведено кросоверу CR-V PHEV. Ця новинка стане першим гібридним автомобілем Honda з PHEV, продажі якого почнуться в Китаї вже найближчим часом. Також відвідувачі автошоу зможуть побачити широку гаму моделей марки для місцевого ринку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Honda об'єднає зусилля з концерном General Motors по створенню електромобілів на загальній платформі.

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