Honda показала новий кросовер CR-V: що змінилося

Стас Сіділєв Новини 15:20, 18.06.2020

Компактний кросовер Honda CR-V показали в новому виконанні Black Edition. Крім того, стандартний кросовер також оновили. Нові функції отримали всі комплектації Honda CR-V.

Тепер кросовери Хонда оснащено динамічними повторювачами поворотів, які "біжать" слідом за напрямком руху. Ця функція разом з підігрівом керма і автоматичним опусканням дзеркал для зручного огляду при русі заднім ходом додані в усі комплектації автомобіля.

Honda CR-V Black Edition відрізняється темним оздобленням
Honda
Задні ліхтарі Honda CR-V у виконанні Black Edition також затемнені
Honda

Крім цього, новий кросовер Honda CR-V Black Edition отримав ряд стилістичних особливостей. До них відносяться чорні колісні диски діаметром 18 дюймів, затемнена світлотехніка та хромоване оздоблення кузову.

Чорні 18-дюймові диски відрізняють спецверсію
Honda

У салоні CR-V також переважає чорний колір: оббивка крісел, стеля і декоративні елементи витримані в єдиній з кузовом стилістиці. В Японії, де в продаж новинка вирушить цього місяця, автомобіль можна придбати з 2-літровим двигуном на 190 к.с. або з гібридною силовою установкою потужністю 215 к.с. В Україні кросовер доступний в таких же специфікаціях.

Black Edition характеризується оздобленням салону Honda CR-V чорним декором
Honda

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про нову модель Honda, яку розкупили за кілька хвилин.

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