Honda "оживила" свій кросовер за 10 000 євро

У листопаді 2016 року Honda представила кросовер WR-V (Winsome Runabout Vehicle), побудований на платформі хетчбека Fit/Jazz. А тепер фірма викотила оновлену версію цієї моделі.

Причина настільки швидкої модернізації – падіння продажу. Спочатку машина добре користувалася попитом, але потім стала втрачати покупців. Тому виробник і вирішив освіжити модель, яка, втім, продається лише у Південній Америці та на деяких ринках в Азії (включаючи Індію).

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

Від свого донора в особі Honda Jazz WR-V відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, пластиковим обвісом і захистом днища. А тепер у нього ще й оновлена решітка радіатора, нові бампери і світлодіодні ліхтарі, а також легкосплавні дисками нового дизайну. Габарити WR-V становлять 3999 х 1734 х1601 мм, колісна база 2555 мм, а дорожній просвіт – 188 мм.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

На індійському ринку WR-V як і раніше доступний з 1,2-літровим бензином мотором на 90 к.с./110 Нм і 1,5-літровим дизельним двигуном, що видає 100 к.с./200 Нм. Бензиновий мотор стикується з 5МКП, а дизель працює в парі з шестиступіневою МКП. А ось в Південній Америці крос пропонують тільки з варіатором (до речі, оновлення (поки що) пережила лише індійська версія). Привід – виключно передній.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

У комплектацію авто входить 7,0-дюймовий екран мультимедіа, круїз-контроль, камера заднього виду, парктронік.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

У продажу буде дві комплектації моделі, базова версія в Індії оцінюється в трохи більше 10 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, Honda оновила кросовер CR-V.