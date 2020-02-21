Honda Jazz отримала новий дизайн і стала гібридом

На автошоу в Женеві компанія Honda представить нове покоління популярної моделі Jazz, яка стала гібридом.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нове покоління Honda Jazz запропонує покупцям можливість економити паливо і більш дбайливо ставитися до навколишнього середовища завдяки гібридному силовому агрегату e:HEV.

Honda Jazz hondanews.eu

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Новинка є одним з важливих елементів реалізації глобальної стратегії компанії Honda по електрифікації свого модельного ряду до 2022 року. Новинка з'явиться у європейських дилерів марки влітку нинішнього року за ціною від €22 000 за хетчбек Jazz і від €26 250 за "внедорожную" версію Jazz Crosstar.

Honda Jazz і Jazz Crosstar hondanews.eu

В основі новинки лежить гібридна технологія e:HEV. У неї входить два компактних електромотора, 1,5-літровий бензиновий ДВС i-VTEC, літій-іонна батарея і інноваційна трансмісія.

Сумарна потужність силового агрегату становить 109 к.с. (80 кВт). З її допомогою хетчбек зможе розвинути швидкість до 175 км/год, а спринт від 0 до 100 км/год займе 9,4 секунди. При цьому середня витрата палива за методикою WLTP складе 4,5 л/100 км у звичайного Jazz і 4,8 л/100 км – для версії Crosstar.

Honda Jazz Crosstar hondanews.eu

Гібридна силова установка працює в трьох різних режимах. У EV Drive живлення від літій-іонної батареї надходить безпосередньо до електромоторів, забезпечуючи рух на електротязі. У режимі Hybrid Drive ДВС і електромотор працюють спільно, при цьому частина енергії використовується для підзарядки батареї. При переході в Engine Drive, автомобіль приводить в рух бензиновий мотор. Цей режим призначений в першу чергу для швидкісних магістралей.

Варто зазначити, що процес перемикання між режимами відбувається абсолютно непомітно для водія і пасажирів. Високоспритні електромотори, розроблені інженерами компанії Honda, здатні розкручуватися до 13300 об/хв, а крутний момент досягає 253 Нм.

Honda Jazz і Jazz Crosstar hondanews.eu

Незважаючи на компактні розміри, Honda Jazz має трансформованим салоном. Обсяг багажника варіюється від 298 до 1203 літрів. Крім того, у разі потреби привести довгоміри, можна скласти спинку переднього пасажирського крісла.

При необхідності перевести довгоміри, у Jazz можна скласти спинку переднього пасажирського крісла hondanews.eu

На приладовій панелі розмістилася цифрова шкала приладів з 7-дюймовим дисплеєм, також 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, управління якою можливо за допомогою голосових команд.

Honda Jazz отримала 7-дюймову цифрову шкалу приладів і 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи hondanews.eu

До мультимедіа можна підключити зовнішні пристрої за допомогою Android Auto і Apple CarPlay, а також за допомогою USB кабелю. Крім того, вперше для новинки доступні функції WiFi Hotspot для доступу в інтернет і унікальна програма асистанта Honda Personal Assistant.

Honda Jazz hondanews.eu

Чимало уваги в компанії Honda приділили безпеці водія і пасажирів. Нова Honda Jazz оснащена поліпшеним пакетом систем контролю і безпеки, що включає систему Collision Mitigation Braking System, здатну розпізнавати пішоходів і велосипедистів в будь-який час доби, а також охороняє від зіткнення з іншими авто при русі заднім ходом або в сліпих зонах.

Honda Jazz і Jazz Crosstar hondanews.eu

Вперше в новому поколінні Jazz, з'явилися адаптивний круїз-контроль і система підтримки рядності вже в базовій комплектації. Крім того, в арсеналі новинки є й інші електронні помічники, що входять в комплекс Honda Sensing, які забезпечать безпеку в складних дорожніх ситуаціях, а також 10 (!) подушок безпеки.

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