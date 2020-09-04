Honda і General Motors створили альянс для розроблення електромобілів

Стас Сіділєв Новини 15:36, 4.09.2020 Оновлено: 16:05, 4.09.2020

Концерн General Motors і Honda створили альянс для обміну технологіями. Головною метою стане створення електромобілів та інших спільних моделей.

Як повідомляє Carscoops, у межах співпраці з'являться два нових електрокари Honda, про які в компаніях вже говорили раніше. Очікується, що в них буде використано нові батареї GM Ultium.

Крім того, автовиробники займуться обміном платформами та силовими установками, а також уніфікацією інформаційно-розважальних систем.

Очікується, що спільна робота компаній у межах альянсу дасть змогу скоротити витрати на розроблення та підвищити ефективність роботи.

Honda е – новий електромобіль компанії, але незабаром з'являться й інші.
Фото: Honda

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