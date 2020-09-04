Honda і General Motors створили альянс для розробки електромобілів

Honda і General Motors вирішили об'єднати зусилля в розробці.

Концерн General Motors і Honda створили альянс для обміну технологіями. Головною метою стане створення електромобілів та інших спільних моделей.

Як повідомляє Carscoops, в рамках співпраці з'явиться два нових електрокари Honda, про які в компаніях вже говорили раніше. Очікується, що в них будуть використані нові батареї GM Ultium.

Крім того, автовиробники займуться обміном платформами і силовими установками, а також уніфікацією інформаційно-розважальних систем.

Очікується, що спільна робота компаній в рамках альянсу дозволить скоротити витрати на розробку і підвищить ефективність роботи.

Honda е – новий електромобіль компанії, але скоро з'являться і інші. Фото: Honda

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