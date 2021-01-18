Honda HR-V e:HEV готується до дебюту

Японська компанія Honda презентує нове покоління свого популярного гібридного кросовера у лютому цього року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. А щоб підігріти інтерес до новинки, Honda показала два тізери. Перший дозволяє оцінити старання дизайнерів компанії стосовно характерної форми задньої стійки, а друга – з фірмовою символікою e:HEV – акцентує увагу, що автомобіль оснащений фірмовою гібридною технологією.

Тизер задньої частини нового кросовера Honda HR-V e:HEV hondanews.eu

Для HR-V e:HEV вперше буде запропонована інноваційна силова установка i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) з двома моторами, яку вже успішно впровадили на інших моделях компанії – Honda CR-V та Jazz. Вона включає до свого складу тяговий електромотор, літій-іонну батарею та ДВЗ, який виконує функції бензогенератора. Така конструктивна схема дозволяє максимально знизити витрату пального, забезпечивши водночас хорошу динаміку та комфорт.

Актуальне покоління моделі HR-V випускається з 2015 року hondanews.eu

Новий HR-V e:HEV є ще одним кроком на шляху розвитку стратегії компанії Honda, що отримала назву Electric Vision, відповідно до якої компанія має намір електрифікувати європейський модельний ряд до 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda презентувала в Україні кросовер HR-V Sport, а електромобіль Honda е став "Автомобілем року" в Німеччині.