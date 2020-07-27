Honda готує новинки для любителів off-road
Компанія Honda розширить лінійку моделей адресованих любителям активного відпочинку і off-road, повідомляє портал Carbazz. Для цієї мети в США запатентована нова торгова марка Trailsport.
На хвилі інтересу до позашляховиків японська компанія Honda має намір розширити асортимент версій своїх популярних моделей CR-V, HR-V, Passport, Pilot та Ridgeline. Як випливає з патентної заявки, товарний знак Trailsport буде використовуватися для спеціальних позашляхових версій.
Очікується, що нові модифікації будуть відрізнятися зовні наявністю додаткового захисту двигуна і трансмісії, спеціальними позашляховими шинами, додатковими опціями для підвищення прохідності, а також більш практичними грязе- і водовідштовхувальним матеріалами в салоні.
Не виключено, також, що компанія запропонує різні клубні активності, за аналогією з позашляховими турами, які користуються великою популярністю у фанів Jeep і незабаром будуть запропоновані для покупців нового Ford Bronco.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda підготувала нову версію популярного кросовера СR-V.