Honda готує новинки для любителів off-road

Компанія Honda розширить лінійку моделей адресованих любителям активного відпочинку і off-road, повідомляє портал Carbazz. Для цієї мети в США запатентована нова торгова марка Trailsport.

2020 Honda Passport. фото: hondanews.com

На хвилі інтересу до позашляховиків японська компанія Honda має намір розширити асортимент версій своїх популярних моделей CR-V, HR-V, Passport, Pilot та Ridgeline. Як випливає з патентної заявки, товарний знак Trailsport буде використовуватися для спеціальних позашляхових версій.

2020 Honda Passport. фото: hondanews.com

Очікується, що нові модифікації будуть відрізнятися зовні наявністю додаткового захисту двигуна і трансмісії, спеціальними позашляховими шинами, додатковими опціями для підвищення прохідності, а також більш практичними грязе- і водовідштовхувальним матеріалами в салоні.

2020 Honda Ridgeline. фото: hondanews.com

Не виключено, також, що компанія запропонує різні клубні активності, за аналогією з позашляховими турами, які користуються великою популярністю у фанів Jeep і незабаром будуть запропоновані для покупців нового Ford Bronco.

2021 Honda Pilot Elite. фото: hondanews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda підготувала нову версію популярного кросовера СR-V.