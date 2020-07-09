Honda Civic Type R Limited Edition встановив новий рекорд

Спортивний хетчбек Honda Type R Limited Edition встановив рекорд швидкості на японській трасі Сузука, проїхавши коло за 2 хвилини 23.993 секунди.

Траса Сузука має дистанцію 5,8 км і відома своїми швидкісними шикання і складними поворотами. Легендарний автодром розташований в однойменному місті префектури Міє. Траса налаштована у вигляді "вісімки" і розроблена Джоном Хугенхольцем для тестів автомобілів Honda. У Сузуке є всі види поворотів, що дозволяє оцінювати характеристики дорожньої техніки. Про якість траси говорить той факт, що тут проводиться Гран Прі Японії чемпіонату Формули 1.

Honda Type R Limited Edition встановив рекорд швидкості на японській трасі Сузука. фото: honda.com

Сузука є важливою складовою в розробці всіх автомобілів і двигунів Honda з 1962 року. Розробка і будівництво траси проводилося під керівництвом засновника і президента компанії Honda Соічіро Хонда, який любив повторювати: "Автомобілі не можуть стати краще, якщо не пройдуть свій шлях по гоночній трасі".

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Honda Type R Limited Edition встановив рекорд швидкості на японській трасі Сузука. фото: honda.com

Нагадаємо, що дебют Type R Limited Edition відбувся в лютому нинішнього року, а нещодавно стартували європейські продажі новинки, яка буде виготовлена обмеженим тиражем всього 100 примірників (для Європи). Автомобіль оснащується 2-літровим двигуном VTEC Turbo. Він розвиває потужність 320 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 400 Нм. З його допомогою хетчбек здатний розігнатися до 100 км/год за 5,7 секунди.

Honda Type R Limited Edition встановив рекорд швидкості на японській трасі Сузука. фото: honda.com

Нагадаємо, що в 2017 році Honda Civic Type R GT встановила рекорд для передньопривідних авто на легендарній трасі Нюрбургрінг, показавши час 7 хвилин 43.8 секунди. А серійна версія моделі відзначилася рекордами на п'яти європейських гоночних трасах.

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