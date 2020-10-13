Honda Accord позбулася "механіки" та отримала спортивну версію
Компанія Honda анонсувала планове оновлення популярної моделі Accord для американського ринку.
Про це повідомляє пресслужба виробника. Американський Accord 2021 модельного року отримав модернізовану зовнішність, технічні вдосконалення і нові системи безпеки.
Із середини жовтня в салонах офіційних дилерів Honda в США стартують продажі оновленого Accord. Автомобіль отримав більшу решітку радіатора, з імплантованими датчиками системи безпеки Honda Sensing, нові світлодіодні фари на більшості версій та інше оформлення протитуманних фар.
Комплектації LX, EX-L і Touring також отримали нові легкосплавні диски, а для версій Sport, Sport Special Edition (SE) і Touring в палітрі з'явився новий колір Sonic Gray Pearl.
У салоні новинки можна виявити 8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Крім того, версії EX-L і Touring можуть підключатися до Apple CarPlay і Android Auto без проводів. У списку опцій з'явилася система моніторингу пасажирів на задньому ряду та індикатор пристебнутих ременів, 2 USB-порту на 2,5Вт для задніх пасажирів, а також система автоматичного гальмування на малих швидкостях.
Гібридна версія отримала нове програмне забезпечення електронної педалі акселератора для збільшення швидкості реакції. А 192-сильний 1,5-літровий і 252-сильний 2-літровий турбомотор отримали модернізовані блоки управління двигуном для кращої віддачі.
Крім того, 1,5-літровий турбомотор отримав модернізовану систему старт-стоп, яка швидше заводить двигун після зупинки. Ще одним нововведенням стала відмова від класичної "механіки", – відтепер для Accord пропонуються тільки безступінчатий варіатор і чи 10-ступінчатий "автомат".
З 2021-го модельного року Honda Accord отримала нову версію Sport Special Edition, яка змінила Accord EX 1.5T. Автомобіль відрізняється спеціальною обробкою салону зі шкіряними сидіннями, підігрівом передніх крісел, електроприводом водійського сидіння з 12-ю і пасажирського з 4-ма регулюваннями, підігрівом дзеркал, безключовим доступом Smart Entry і дистанційним запуском двигуна.
Візуально Accord Sport і Accord Sport SE відрізняються від інших побратимів із сімейства заднім спойлером, 19-дюймовими дисками власного дизайну, протитуманними LED-фарами, тонованим облицюванням радіатора і хромованими патрубками вихлопної системи.
Оновлене програмне забезпечення адаптивного круїз-контролю і системи утримання в смузі руху (LKAS). Покращена робота гальмівної системи.
Вартість Honda Accord 2021 модельного року стартує в США з $24770, а гібридна версія Accord Hybrid обійдеться щонайменше в $26370.
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