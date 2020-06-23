Холдинг Geely має намір купити компанію Lifan
Як стало відомо агентству Reuters, холдингова компанія Zejiang Geely Holding Group планує придбати великий пакет акцій китайської компанії Lifan.
Через тривалий спад продажів, викликаний, в тому числі, карантином, компанія Lifan опинилася у важкому фінансовому становищі.
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Проблеми у одного з найбільших в Китаї виробників мототехніки почалися ще торік. Спад продажів і помилки в менеджменті привели до зростання кредиторської заборгованості, а епідемія коронавiрусу і карантин остаточно підірвали фінансове становище компанії.
Нагадаємо, що Lifan був створений в 1992 році як виробник мотоциклів, а у 2006 році випустив перший автомобіль – седан Lifan 520. У 2018 році компанія організувала випуск електромобілів. За інсайдерською інформацією, після завершення поглинання в Geely планує перенести частину свого бізнесу з випуску електромобілів на підприємства Lifan.
Нагадаємо, що сьогодні в "імперію" Geely входять такі бренди, як Volvo, Lotus, Polestar, LEVC, Lynk & Co і Smart - останнім китайський концерн володіє наполовину з Daimler AG. Крім того, Geely є найбільшим акціонером німецького концерну.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Geely має намір поборотися за покупців Tesla.