Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги
Представництво Групи PSA в Україні спільно з компанією "Автоспецпром" забезпечать безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт медичних Peugeot Boxer і Citroёn Jumper.
Парк сучасних автомобілів швидкої допомоги Peugeot і Citroёn, переобладнаних компанією "Автоспецпром", налічує в Україні понад 1,5 тисячі одиниць.
Сервісне обслуговування будуть проводитися по всій території країни на авторизованих та партнерських сервісних станціях брендів в період з 17 квітня по 16 травня включно.
Представництво Групи PSA – "Пежо Сітроен Україна" – може забезпечити обслуговування та ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги завдяки наявності широкої мережі авторизованих сервісних центрів, а також сервісних партнерів в різних містах України.
Таким чином, вдається істотно розширити перелік послуг, що надаються, серед яких:
– заміна деталей природного зносу (гальмівні диски, гальмівні колодки, амортизатори та ін), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;
– діагностика і поточні ремонти (паливна система, електрична система тощо), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;
– сезонна заміна автомобільних шин;
– ремонт і заміна необхідних деталей встановленого медичного обладнання.
Дані роботи доступні для всіх автомобілів швидкої допомоги Peugeot Boxer і Citroёn Jumper, переобладнаних компанією "Автоспецпром" незалежно від терміну гарантії.
Представництво Групи PSA в Україні – "Пежо Сітроен Україна" – подбає про "здоров'я" медичних автомобілів МОЗ України, для того, щоб медики могли вчасно подбати про здоров'я українців!
Як писав раніше OBOZREVATEL, дизайнери Peugeot відзначені престижними нагородами.