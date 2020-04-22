Представництво Групи PSA в Україні спільно з компанією "Автоспецпром" забезпечать безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт медичних Peugeot Boxer і Citroёn Jumper.

Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги citroen.ua

Парк сучасних автомобілів швидкої допомоги Peugeot і Citroёn, переобладнаних компанією "Автоспецпром", налічує в Україні понад 1,5 тисячі одиниць.

Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги citroen.ua

Сервісне обслуговування будуть проводитися по всій території країни на авторизованих та партнерських сервісних станціях брендів в період з 17 квітня по 16 травня включно.

Представництво Групи PSA – "Пежо Сітроен Україна" – може забезпечити обслуговування та ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги завдяки наявності широкої мережі авторизованих сервісних центрів, а також сервісних партнерів в різних містах України.

Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги citroen.ua

Таким чином, вдається істотно розширити перелік послуг, що надаються, серед яких:

– заміна деталей природного зносу (гальмівні диски, гальмівні колодки, амортизатори та ін), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;

Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги citroen.ua

– діагностика і поточні ремонти (паливна система, електрична система тощо), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;

– сезонна заміна автомобільних шин;

– ремонт і заміна необхідних деталей встановленого медичного обладнання.

Дані роботи доступні для всіх автомобілів швидкої допомоги Peugeot Boxer і Citroёn Jumper, переобладнаних компанією "Автоспецпром" незалежно від терміну гарантії.

Група PSA в Україні надає безкоштовний сервіс авто швидкої допомоги citroen.ua

Представництво Групи PSA в Україні – "Пежо Сітроен Україна" – подбає про "здоров'я" медичних автомобілів МОЗ України, для того, щоб медики могли вчасно подбати про здоров'я українців!

Як писав раніше OBOZREVATEL, дизайнери Peugeot відзначені престижними нагородами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся