"Гроші повертай, козел!" Український таксист відмовився везти дитину без автокрісла. Відео

Водій української служби таксі відмовився везти сім'ю з дитиною, адже не мав автокрісла і не хотів порушувати закон. У відповідь на це батьки накинулися на чоловіка та почали вимагати або ж везти їх, або ж повернути гроші за поїздку, яку оплатили за допомогою інтернету.

Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з'явився відеодоказ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"До вашої уваги "протистояння" водія таксі, який дотримується законів, та батьків, які не можуть отримати послуги перевезення", – йдеться у дописі.

Український таксист відмовився везти дитину без автокрісла

Так, на відео видно, як водій пояснював батькам, що з 20 листопада більше не має права перевозити дітей віком менше 12 років без автокрісла, згідно із чинним законодавством. Він запевнив, що правила служб таксі змінилися і водії можуть відмовлятися від замовлень за відсутності спецзасобу.

Втім, сім'я наполягала, щоб таксист або віз їх, або повернув гроші, сплачені за поїздку через інтернет. "Гроші повертай. Ти гроші взяв за проїзд, козел!", "Це моя особиста справа – про автокрісло!" – вигукував батько дитини.

Водій зауважив, що він не брав грошей, та порекомендував клієнтам звернутися до служби підтримки таксі.

Зважаючи на те, що відео з інцидентом з'явилося на сторінці "Київ Оперативний", ймовірно, він трапився саме у столиці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає штраф за неправильне перевезення дітей.

Так, штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла у таксі, будуть компанію-перевізника, а не батьків. Хоча деякі служби все ще сумніваються у цьому, інші зазначають, що вже шукають шляхів уникнути покарання.

Схожий інцидент із таксі уже траплявся у Львові. Там водій служби Uklon вигнав з автомобіля маму з 3-річною дитиною через автокрісло.

А у Києві від дня введення штрафів за перевезення дітей без спецзасобів (зокрема автокрісла, бустера), 20 листопада, виявили понад 10 порушень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!