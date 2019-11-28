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29 листопада • оновлено в 11:30
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"Гроші повертай, козел!" Український таксист відмовився везти дитину без автокрісла. Відео

23.2т
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Водій української служби таксі відмовився везти сім'ю з дитиною, адже не мав автокрісла і не хотів порушувати закон. У відповідь на це батьки накинулися на чоловіка та почали вимагати або ж везти їх, або ж повернути гроші за поїздку, яку оплатили за допомогою інтернету.

Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з'явився відеодоказ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"До вашої уваги "протистояння" водія таксі, який дотримується законів, та батьків, які не можуть отримати послуги перевезення", – йдеться у дописі.

Український таксист відмовився везти дитину без автокрісла

Український таксист відмовився везти дитину без автокрісла

Так, на відео видно, як водій пояснював батькам, що з 20 листопада більше не має права перевозити дітей віком менше 12 років без автокрісла, згідно із чинним законодавством. Він запевнив, що правила служб таксі змінилися і водії можуть відмовлятися від замовлень за відсутності спецзасобу.

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Втім, сім'я наполягала, щоб таксист або віз їх, або повернув гроші, сплачені за поїздку через інтернет. "Гроші повертай. Ти гроші взяв за проїзд, козел!", "Це моя особиста справа – про автокрісло!" – вигукував батько дитини.

Водій зауважив, що він не брав грошей, та порекомендував клієнтам звернутися до служби підтримки таксі.

Зважаючи на те, що відео з інцидентом з'явилося на сторінці "Київ Оперативний", ймовірно, він трапився саме у столиці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає штраф за неправильне перевезення дітей.

  • Так, штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла у таксі, будуть компанію-перевізника, а не батьків. Хоча деякі служби все ще сумніваються у цьому, інші зазначають, що вже шукають шляхів уникнути покарання.

  • Схожий інцидент із таксі уже траплявся у Львові. Там водій служби Uklon вигнав з автомобіля маму з 3-річною дитиною через автокрісло.

  • А у Києві від дня введення штрафів за перевезення дітей без спецзасобів (зокрема автокрісла, бустера), 20 листопада, виявили понад 10 порушень.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Київ
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Надо было указывать при заказе что личинка в наличии или совсем мозгов нет ?
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все верно парень сделал.а размноженцы пусть идут на со своим приплодом
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