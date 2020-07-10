Great Wall випустить рамний позашляховик під брендом Wey

Найбільший у світі виробник кросоверів і позашляховиків, китайська компанія Great Wall, планомірно розширює свою модельну гамму.

Черговим кроком у цьому напрямку стане створення рамного позашляховика, який буде випускатися під преміальним брендом Wey.

Нагадаємо, що марка Wey дебютувала чотири роки. Презентація перспективних зразків у Європі була приурочена до автошоу у Франкфурті в 2019 році. Сьогодні в продуктовому портфоліо кілька кросоверів, зокрема з гібридними силовими агрегатами (PHEV), що підзаряджаються.

Компанія Great Wall готує рамний позашляховик під брендом Wey. Фото: wey.com

Новий "проєкт P01" передбачає створення великого рамного позашляховика, який міг би скласти конкуренцію аналогам світових брендів. Подібно Mercedes-Benz G-Class, Ford Bronco і Ineos Grenadier, автомобіль отримає "кубічний" дизайн, круглу світлодіодну головну оптику і великий дорожній просвіт.

ЧИТАЙТЕ: Land Rover задешево: Great Wall створив крутий позашляховик

В основі новинки лежатиме рамна платформа позашляховика Haval H9. Очікується, що від свого "родича" модель успадкує передню незалежну підвіску, задню балку і повний привід із понижаючою передачею.

2021 Haval H9. Фото: haval.com.cn

Під капотом очікується 2-літровий бензиновий мотор із турбонаддувом потужністю 245 к.с. і 8-ступінчастий "автомат", але можливе використання й інших силових агрегатів.

Відповідно до концепції бренду, новинка отримає багату базову комплектацію і широкий список опцій. Дебют новинки запланований на 2021 рік.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Haval готує новий кросовер.