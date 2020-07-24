Great Wall показав конкурента G-Class

Компанія Great Wall представила на що відкрився в китайському Ченду автошоу рамний позашляховик Wey Tank 300, повідомляє портал Autohome.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Нагадаємо, що марка Wei була заснована в 2016 році. Під цим бендом компанія Great Wall пропонує позашляховики і кросовери преміум-класу.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Флагманська модель Wey Tank 300 виконана в стилі позашляховиків 80-х років минулого століття. У дизайні новинки можна розгледіти елементи Jeep Cherokee, Mercedes-Benz G-Class, Hummer H3 і Ford Bronco.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Базою для новинки послужив рамний всюдихід Haval H9. Від нього Tank 300 успадкував незалежну передню підвіску і потужний нерозрізний міст ззаду. Справитися з бездоріжжям допоможе повноприводна трансмісія з блокованою муфтою в приводі передніх коліс, понижаюча передача і блокування обох диференціалів. У рух автомобіль буде приводити бензиновий турбований 2-літровий мотор, що розвиває 245 к.с. Про працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з гидротрансформатором.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Дизайн інтер'єру Tank 300 дуже сильно нагадує салон Mercdes-Benz G-Class: зверніть увагу на характерні круглі повітроводи системи вентиляції і кондиціонування, два рівновеликих цифрових дисплея, об'єднані під загальним склом і ручку перед переднім пасажиром.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Інтер'єр сучасного Mercedes-Benz G-Class. фото: media.daimler.com

Продажі Wey Tank 300 на китайському ринку очікуються ближче до кінця нинішнього року, а пізніше в компанії мають намір запропонувати позашляховик і в інших країнах.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

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