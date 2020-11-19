Grand Duster: Renault готує дешевий 7-місний кросовер

Компанія Renault випустить бюджетний 7-місний кросовер, в Європі він буде продаватися під брендом Dacia. Поки у новинки немає назви, але в ЗМІ її вже прозвали Grand Duster ("Великий Дастер").

За даними французького видання L'argus, презентація новинки запланована на жовтень 2021 року. Вийшовши на ринок, Grand Duster замінить мінівен Dacia/Renault Lodgy: в останні роки машини такого класу стрімко втрачають в популярності, тоді як кросовери, навпаки, стають все більш затребуваними.

Побудують новий кросовер на платформі CMF-B альянсу Renault-Nissan, таке шассі вже використовують Logan і Sandero нового, третього покоління. Від цих моделей новинка також частково успадкує і дизайн, але в цілому вона буде виглядати більш агресивно. За розмірами 7-місний кросовер вийде трохи крупнішим за "Дастера" – його довжина складе близько 4,5 метрів.

Оснастять Grand Duster, найімовірніше, бензиновим двигуном 1.3 TCe ((140 і 160 л. С.) І 140-сильною гібридною установкою E-Tech. Обладнання буде представлено, серед іншого, системою автоматичного гальмування і контролем сліпих зон.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault показала новий кросовер під назвою Kiger. Автомобіль досягає в довжину 4 метрів і коштує на рівні 8 000 доларів.