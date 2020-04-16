Готуємося до травневих: крутий мангал у вигляді автомобіля

Мангал є тією річчю, яке завжди має приблизно однакову форму. Його роблять в основному у вигляді чаші чи "куба" на ніжках.

Однак американська компанія Metal Art of Wisconsin, яка спеціалізується на створенні вишуканих металевих виробів, вирішила, що гриль-установці не обов'язково мати класичну форму і зробила мангал в образі автомобіля Jeep Wrangler. Фішка такого "девайсу" – не тільки функціонал, але й естетика.

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал-автомобіль нагадує собою масштабну модель Джипа, але при цьому в ньому дійсно можна палити вугілля (дрова) та використовувати для приготування їжі. Причому можна обрати як 3-х, так і 5-дверну модель (все так само, як і зі справжнім Wrangler).

Гриль має розміри 101,6 х 60,9 х 53,3 см, він виготовлений з листової гарячекатаної сталі, яка вирізається і гравірується лазерним станком з ЧПК. Мангал має хорошу деталізацію – промальований буквально кожен стик та деталь "машини" (є навіть запасне колесо, встановлене на двері багажника). Збираються такі Джипи досить просто – ніякі інструменти для цього не потрібні.

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Мангал у вигляді автомобіля metalartofwisconsin.com

Тридверний варіант гриль-Джипа обійдеться у $ 350, а п'ятидверна модель оцінена у $ 375. Втім, це якщо зі знижкою – без неї ціна становить 425 і 525 доларів відповідно.

Крім Wrangler, є також модель пікапа Gladiator. Її вартість – також $ 375.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі запустили унікальний проект – можна купити будь-яку деталізовану модель ЗАЗ за 100 доларів.

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