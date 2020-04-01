Гоночна Лада, Chevrolet, Mercedes і інші: займемося малюванням

Досить нудьгувати! Дістаємо олівці, маркери та фломастери і починаємо малювати автомобілі.

Зайняти себе і своїх дітей в умовах карантину можна різними способами, наприклад, почати малювати, а точніше, розфарбовувати картинки, які підготували для цих цілей автомобільні компанії і окремі дизайнери.

Audi

Першими свою кніжку-"розмальовку" на 13-ти сторінках запропонувала компанія Audi. Її можна завантажити у форматі pdf і роздрукувати в домашніх умовах. У списку ілюстрацій як сучасні авто, так і моделі минулих років.

Audi R8 audi.com

Mercedes-Benz

Наступним до процесу підключилася компанія Mercedes-Benz, яка запропонувала ще більше картинок для творчості. Серед ілюстрацій є гоночні боліди, машини ретро і навіть футуристичні концепти.

Mercedes-Benz mercedes-benz.com

Callum Designs

Ідея припала до душі і відомому британському дизайнеру Яну Каллуму, який залишив Jaguar та відкрив власну дизайн-студію. Він пропонує розфарбувати своє нове дітище – спорткар Aston Martin Vanquish 25. Завантажити картинки можна з персональної сторінки Каллума в Facebook в розділі фото.

Aston Martin Vanquish 25 від Яна Каллума callumdesigns.com

Chevrolet

Для численних шанувальників марки Chevrolet компанія підготувала 6 ілюстрацій нового Corvette C8, включаючи гоночну версію C8.R, для якої можна придумати власну ліврею.

Chevrolet Corvette C8 chevrolet.com

Morgan

Інженер компанії Morgan Джеймс Уоллер написав дитячу книжку про історію легендарного британського бренду. Чотири оригінальні скетчi з цієї книги компанія пропонує для творчості.

Обкладинка дитячої книги про історію Morgan Джеймса Уоллера morgan.co.uk

Уілл Пірс

Художник Уїлл Пірс відомий своїми численними роботами на тему техніки. Щоб діти не нудьгували на вимушених канікулах, Уїлл пропонує поринути в цікавий світ автоспорту. Для цього він підготував півсотні картінкок, присвячені, в тому числі, потужним ралійних болідів 80-х років. Їх можна завантажити з мережевого сховища Dropbox.

Ралійна Лада 2108 від Уїлла Пірса

Крім малювання під час карантину можна відправитися в захоплюючу подорож по віртуальних автомобільним музеям.

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