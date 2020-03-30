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30 березня • оновлено в 19:13
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Tesla Model S поборолася у гонці з конем: несподіваний фінал

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Tesla Model S вже встигла позмагатися у гонках з багатьма паливними машинами, зокрема, суперкарами. Практично над всіма ними електрокар здобув перемогу, однак недавно у нього з'явився суперник, який виявився знаменитому творінню Ілона Маска "не по зубах".

Причому суперником цим виявився не автомобіль, а кінь. Так, справжній. Саме ця тварина взяла участь у "дрег-рейсі" проти електрокара Tesla Model S P100D. Задумка була наступною: обидва суперники виставляються на газоні, проїжджають якнайшвидше невелику відстань, після цього розвертаються на 180 градусів і повертаються на стартову позицію. Хто швидше повернувся, той і виграв.

Гонка Tesla Model S та коня

Гонка Tesla Model S та коня

Скріншот відео

Уся гонка зайняла трохи більше хвилини, про що свідчить опубліковане відео. Але її результат виявився несподіваним: якщо спочатку "еска" вигравала, то на розвороті вона втратила свою першість – кінь виявилася більш маневреним, отримав фору і з гордістю фінішував першим.

Втім, заради справедливості слід зауважити, що це був не звичайний кінь, а спеціально підготовлений скакун для кінного поло.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у нового кросовера Tesla Model Y виявили проблеми, пов'язані з якістю. Але є і хороші новини: з'явилося чергове спростування міфу про те, що у електромобілів Tesla швидко деградує батарея.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla видео курйоз електромобілі
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