Головний позашляховик українських 90-х: яким був Jeep Grand Cherokee

Новий Jeep Grand Cherokee, що дебютував зовсім нещодавно, – найважливіша модель бренду. В Україні в 90-х роках минулого століття це був головний позашляховик, тож машина до певної міри символічна.

AutoOboz згадав усі покоління легендарної моделі, щоб підготуватися зустріти позашляховик нової генерації. Як завжди, автомобіль зазнав серйозних змін. Але про все по черзі.

Jeep Grand Cherokee ZJ (1992-1999)

Перший Jeep Grand Cherokee з'явився майже 30 років тому як відповідь на зростання популярності позашляховиків, які покупці хотіли експлуатувати в комфортному міському середовищі.

Jeep Grand Cherokee буквально створив новий сегмент Jeep

Перший Jeep Grand Cherokee був талановитою роботою Jeep

Попри те, що позашляхові якості на цьому тлі відходили на задній план, Grand Cherokee був на багато що здатний за межами рівного асфальту. І все це в поєднанні з розкішним інтер'єром, який виявився комфортним місцем для будь-якої сім'ї. Офіційно машина не продавалася в Україні, але саме цей автомобіль став одним із символів "лихих дев'яностих".

Салон Jeep Grand Cherokee вийшов сучасним на момент появи моделі Jeep

Jeep Grand Cherokee WJ (1999-2004)

В американській компанії оцінили ринковий успіх нової моделі. Було очевидно, що виробник потрапив точно в ціль з набором ключових якостей Jeep Grand Cherokee. Тому друге покоління виявилося вдосконаленою модифікацією моделі першої генерації.

Робота над помилками й свіжий дизайн – головні секрети Jeep Grand Cherokee WJ Jeep

Позашляховик залишився дуже впізнаваним Jeep

Компанія вирішила не ризикувати і обмежитися акуратною роботою з оновленнями. Кузов вийшов більш "пухким" і обтічним, що дозволило позашляховику мати більш сучасний вигляд, а інтер'єр зробили ще розкішнішим.

Салон Jeep Grand Cherokee WJ мав чудовий вигляд і був добре оснащений Jeep

Jeep Grand Cherokee WK (2004-2010)

Початок XXI століття повернув моду на різкий кутастий дизайн. Jeep Grand Cherokee, будучи однією з найважливіших американських машин в історії автопрому, мусив вчасно реагувати на модні тенденції. Так з'явилася модель третього покоління.

Брутальний дизайн Jeep Grand Cherokee WK сподобався покупцям Jeep

Автомобіль досі має дуже стильний вигляд Jeep

Зовні позашляховик мав як ніколи сучасний вигляд і здавався дуже міцним автомобілем. Насправді так воно й було, та з'явилися певні претензії до якості інтер'єру. У компанії вирішили заощадити, тому розробили візуально нуднуватий салон, оздоблений недорогими матеріалами. З цього погляду машина починала сприйматися як продукт масового сегмента.

Усередині Jeep Grand Cherokee WK вигляд мав простий і дешевий Jeep

Ситуація погіршувалася на тлі суперництва з більш якісним преміальними європейськими моделями, та й американські конкуренти нагодилися в сегмент, який продовжував збільшуватися. Але цього разу Jeep компенсував "втрати" в цікавий спосіб – за допомогою спортивної модифікації Grand Cheroke SRT8 з 6-літровим двигуном V8 потужністю 420 к.с.

Покупцям такий позашляховик дуже сподобався, адже багато хто пригадав, що традиційний повнопривідний автомобіль до того ж повинен бути дуже потужним.

Grand Cheroke SRT8 виявився новим словом в сегменті позашляховиків Jeep

Jeep Grand Cherokee WK2 (з 2010)

Четверта генерація моделі виготовляється протягом 11 років. Автомобіль протримається на конвеєрі ще щонайменше один рік, поряд із машиною п'ятої генерації. Чому компанія так зволікала з оновленням?

Коли WK2 побудували на платформі Mercedes ML (сьогодні – Mercedes GLE), материнський Chrysler ще перебував в альянсі з німецьким брендом. Щойно шляхи компаній розійшлися, стало зрозуміло, що наступний Grand Cherokee буде заснований на інших агрегатах. Але з підготовкою власної платформи в Jeep не поспішали.

Молоде покоління знає Jeep Grand Cherokee саме таким Jeep

Дизайн Jeep Grand Cherokee WK2 зовсім не застарів Jeep

Тепер американський виробник перебуває в альянсі з італійцями, тому новий позашляховик отримав архітектуру Alfa Romeo. Мабуть, найбільш несподіваний вибір для Grand Cherokee. Проте світ прийме автомобіль саме таким. До того ж варто розраховувати на якісну європейську керованість завдяки італійським фахівцям.

В ході оновлення дизайн змінювався кілька разів Jeep

Колишній же автомобіль поки залишиться в лавах. І це чудова новина для шанувальників традиційного американського автомобілебудування. Більш ніж за 10 років позашляховик покоління WK2 зазнав кілька масштабних модернізацій, завдяки яким виробнику вдалося вирішити більшість "дитячих хвороб" моделі. Автомобіль побудовано на перевірених агрегатах, тому з надійністю і можливим ремонтом питань не виникає. Можна сміливо резюмувати, що досі актуальний Jeep Grand Cherokee з гордістю передасть естафету своєму наступнику, який ще має зарекомендувати себе.

Інтер'єр Jeep Grand Cherokee WK2 не блищить дорогими матеріалами, проте виглядає приємно і акуратно Jeep

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав історію електромобілів Toyota – компанії, яка дивиться на сегмент "зеленого" транспорту дуже своєрідним способом. Деякі напрацювання японців в цьому напрямку дійсно дивують.