Головні автомобільні новинки 2021 року: топ найбільш очікуваних машин

Пандемія коронавірусу зачепила всі сфери нашого життя. Дивно, що на автомобільний світ нова реальність майже не вплинула, тому ми з нетерпінням чекаємо на головні новинки 2021 року.

AutoOboz зібрав найбільш очікувані моделі, які з'являться цьогоріч, незважаючи ні на що. Річ у тім, що підготовка кожного нового автомобіля триває кілька років. Тому зупинити розробку в такій ситуації неможливо. Нам залишається лише дочекатися появи цих машин. Що новенького ми побачимо 2021-го?

BMW

Кросовер BMW iX – нова модель, на яку баварський бренд покладає величезні надії в сегменті електромобілів.

Новий BMW iX буде змагатися з Tesla BMW

iX майже не схожий на інші моделі BMW BMW

Виробник обіцяє найпотужнішу модифікацію з двома моторами сумарною віддачею 500 к.с. і запас ходу до 600 км на одній зарядці.

BMW iX продемонстрував один із найбільш незвичайних автомобільних інтер'єрів BMW

Hyundai

Компактний кросовер Hyundai Tucson четвертого покоління вже повністю розсекречений і з'явиться у продажу цього року – зокрема в Україні, де ця модель традиційно має великий попит. На боці новинки – стильний ефектний дизайн і технологічний салон. Родзинка – гібридна версія потужністю 265 к.с. і 50 км пробігу виключно на електротязі.

Новий Tucson має ефектний вигляд Hyundai

У салоні Hyundai Tucson відразу кілька моніторів Hyundai

Kia

Близька в технічному плані до Tucson модель – Kia Sportage. Автомобіль отримає ту саму платформу, набір двигунів і деталі оснащення. Але дизайн моделі досі засекречено. Поки в нашому розпорядженні є сторонні рендери, засновані на шпигунських фото та інсайдерській інформації.

Очікується, що Sportage матиме незвичний вигляд autoexpress.co.uk

Mazda

Довгоочікуваний електромобіль – Mazda MX-30. Це перша модель бренду в сегменті, тому багато хто з нетерпінням чекає, коли машина з'явиться у продажу. Покупцям нова Mazda запропонує невеликий запас ходу на рівні 200 км. Але в компанії свій кросовер позиціонують як ідеальний міський автомобіль – у таких умовах цілком достатньо.

Кросовер Mazda MX-30 скоро вирушить у продаж Mazda

Всередині MX-30 має мінімалістично японський вигляд Mazda

Mercedes

Нещодавно німецький бренд презентував компактний електромобіль Mercedes EQA. Новинка виконана на базі кросовера GLA, але технічну начинку отримала зовсім іншу. До руху машину приводить електромотор на 190 к.с., а запас ходу перевищує 480 км згідно з офіційною інформацією виробника.

EQA – нині це найновіший електрокар Mercedes Mercedes

Mercedes EQA має сподобатися покупцям Mercedes

Ще одна новинка, навіть більш важлива, – седан Mercedes EQS, який вже багато хто прозвав флагманом модельного ряду, здатним потіснити S-class. Мабуть, так все і буде. Топова модифікація запропонує 600 к.с. і можливість долати відстань до 700 км на одній зарядці. Зовнішній вигляд поки не розкрито, але ми знаємо, що серійна модель буде схожа на концепт Mercedes Vision EQS.

Mercedes EQS буде схожий на концепт Mercedes

Nissan

Nissan Ariya – дуже важливий автомобіль, який покликаний повторити і примножити успіх знаменитого Nissan Leaf. Усе, що вміє японський бренд у сегменті електромобілів, тепер "упаковано" в модний кузов стильного кросовера, і це точно сподобається покупцям. Заявлений запас ходу – 480 км. В Україні цю машину чекають із нетерпінням.

Nissan Ariya продаватиметься в Україні Nissan

Nissan Ariya повторить успіх Leaf Nissan

Skoda

Чеський кросовер Skoda Enyaq iV, як і багато новинок 2021 року, вривається в електромобільний сектор ринку з приємним дизайном, технологічним оснащенням і такою улюбленою багатьма фірмовою атмосферою практичності й затишку від Skoda. Найпотужніша версія запропонує 300-сильну установку, а проїхати на одній зарядці можна буде до 500 км.

Enyaq iV вже готовий до виходу на ринок Skoda

Салон Skoda Enyaq iV має відмінний вигляд Skoda

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про цікаві машини – кросовери, які провалилися на ринку. Незважаючи на багато складових успіху, ці автомобілі покупцям не сподобалися.