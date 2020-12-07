Глава Volkswagen розповів, коли безпілотні автомобілі з'являться в продажу

Безпілотні автомобілі з'являться в продажу вже у цьому десятилітті. А саме, на їхній комерційний дебют відбудеться між 2025 і 2030 роками.

Таку думку висловив генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс в інтерв'ю журналу Wirtschaftswoche. За словами топ-менеджера, цьому посприяє значне зростання ІТ-технологій: зокрема, поліпшення продуктивності комп'ютерних чіпів, яких потребують автономні автомобілі, а також посилення розроблень в галузі штучного інтелекту.

"Цілком передбачувано, що незабаром системи зможуть справлятися навіть зі складними ситуаціями автономного керування", – заявив Дісс тижневику Wirtschaftswoche.

Відзначимо, що Герберт Дісс займає свою посаду з 2015 року, до цього він працював в BMW. На посту глави VW завданням топ-менеджера було виведення компанії з кризи, пов'язаної з дизельним скандалом. Зараз Дісс сконцентрував свої зусилля на альтернативному транспорті: він виношує амбіційний план з інвестування в електромобілі 73 млрд євро. Першим кроком в цьому напрямку став запуск електромобіля ID.3, побудованого на спеціалізованій платформі – продажу цього автомобіля почалися у вересні 2020 року.

Що стосується автономного водіння, то більше за всіх в цьому напрямку на даний момент просунулася "Тесла": з жовтня компанія тестує свій повноцінний автопілот в бета-режимі. Систему встановили на деякі електрокари обраних клієнтів і, як очікується, після успішних випробувань технологію поставлять на потік.

Як раніше писав OBOZREVATEL: