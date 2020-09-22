Гіперкар Toyota GR Super Sport дебютував у Ле-Мані

Компанія Toyota представила в Ле-Мані прототип майбутнього гіперкара, який випускатиметься в двох версіях – гоночній і дорожній.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Світова презентація передсерійного прототипу відбулася в минулий уїк-енд на гоночній трасі в Ле-Мані.

Японський виробник розробляв машину кілька років і тепер вона готова взяти участь у гонках у новому класі FIA Le Mans Hypercar. Основою для проєкту послужив гоночний болід Toyota TS050 Hybrid, який перемагав у знаменитому 24-годинному марафоні три роки поспіль (2018-2020 р). Протягом гоночного уїк-енду, підрозділ GR Super Sport представив новинку у всій красі, а за кермом боліда був колишній гонщик команди Toyota Gazoo Racing Алекс Вюрц.

У рух серійний автомобіль приводитиме гібридний силовий агрегат, в основі якого лежить 2,4-літровий бензиновий V6 із двома турбінами, потужний тяговий електромотор, а також гібридна трансмісія із вбудованим стартер-генератором. Очікується, що сумарна потужність такої установки складе близько 1000 к.с.

Для проходження омологації FIA компанія зобов'язана випустити не менше 20 примірників гіперкара, дозволених для використання на дорогах загального користування. Вартість новинки очікується не менше мільйона доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota показала новий Land Cruiser Prado.