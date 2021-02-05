Гіперкар Naran зможе "на ходу" змінювати зовнішність: розкрито унікальні функції

Британська компанія Naran Automotive розповіла, що її однойменний гіперкар можна швидко перетворити в гоночну машину класу GT3. Всі елементи авто легко демонтуються, тому йому можна надати більш "витончений вигляд".

Naran Automotive засновані 2017 року і поки в них є тільки згадана модель. Її презентували в листопаді 2020 року, а тепер анонсували набір Celare Pack, з яким гіперкар можна перетворити в гоночний болід. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

Пакет розроблений у співпраці з компанією EY3 Engineering й орієнтований на трек. Він являє собою набір аеродинамічних елементів, які монтуються за 20 хвилин:

заднє антикрило;

додаткові вставки в передньому бампері;

дефлектори на важелях підвіски, що відводять потоки повітря від коліс;

також бонусом йдуть нові диски з більш чіпкими шинами;

спеціальна підставка для антикрила, на випадок якщо воно не використовується.

З усіма доробками Naran генерує 1377 кілограмів притискного зусилля. Під капотом машини встановлено розроблений Racing Dynamics бітурбомотор V8 5.0. Він розвиває 1062 к.с. і 1036 Нм. Пару йому становить восьмідіапазонний автомат ZF.

З місця до 97 км/год Naran Hyper Coupe розганяється за 2,3 секунди, до 161 кілометра на годину – за 4,56 секунди. Максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

Компанія випустить всього 49 таких автомобілів. Початкова ціна – один мільйон євро. Покупці зможуть дати своїй моделі унікальне ім'я і замовити велику програму персоналізації.

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