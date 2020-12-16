Гіперкар Hennessey Venom F5 отримав 1841 сильний мотор

Компанія Hennessey Performance представила свій гіперкар Venom F5, який отримав 1841 сильний електромотор та має намір побити світовий рекорд швидкості.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Свою назву Venom F5 отримав на честь найвищої категорії торнадо за шкалою Фудзита. F5 позначає смерчі, швидкість яких перевищує 419 км/год. За твердженням творців, новинка здатна розвинути швидкість понад 530 км/год (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Свою назву Venom F5 отримав на честь найвищої категорії торнадо hennesseyperformance.com

В основі конструкції Venom F5 лежить карбоновий монокок масою всього 86 кг. Панелі кузова також виготовлені з вуглепластика, що дозволило забезпечити машині скромну масу – всього 1360 кг. Так на 1 к.с. припадає менш ніж 740 грамів ваги.

За твердженням творців, новинка здатна розвинути швидкість понад 530 км/год hennesseyperformance.com

Для автомобіля, який збирається розвинути 500+ км/год та побити існуючі рекорди швидкості, підготували відповідний силовий агрегат.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Восьмициліндровий мотор Fury V8 має обсяг 6,6 літра і оснащений двома турбонагнітачами. З їх допомогою він здатний розвивати потужність 1841 к.с., а обертовий момент досягає 1617 Нм.

Восьмициліндровий мотор Fury V8 має обсяг 6,6 літра та оснащений двома турбонагнітачами hennesseyperformance.com

На сьогодні це найпотужніший серійний автомобіль у світі. Для порівняння, нинішній володар світового рекорду швидкості Bugatti Chiron Super Sport 300+ має у своєму арсеналі 1600 к.с. та 1600 Нм.

Hennessey Venom F5 – найпотужніший серійний автомобіль у світі hennesseyperformance.com

У парі з V8 працює 7-ступенева роботизована коробка передач, яка відправляє всю його міць до задніх коліс.

7-ступенева роботизована коробка передач відправляє всю міць мотора до задніх коліс hennesseyperformance.com

Справитися з Venom F5 допоможе система управління роботою силового агрегату з п'ятьма режимами: Sport, Track, Drag, Wet і F5, причому максимальна віддача двигуна доступна тільки в F5.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Двомісний салон новинки оброблений шкірою, алькантарою і карбоновими панелями. Оперативну інформацію водієві надає 7-дюймовий цифровий дисплей. По центру приладової панелі розташований 9-дюймовий сенсорний дисплей інфо-розважальної системи Alpine з навігацією, Bluetooth, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

По центру приладової панелі розташований 9-дюймовий сенсорний дисплей інфо-розважальної системи hennesseyperformance.com

Двомісний салон новинки оброблений шкірою, алькантарою і карбоновими панелями hennesseyperformance.com

Оперативну інформацію водієві надає 7-дюймовий цифровий дисплей hennesseyperformance.com

Всього буде виготовлено 24 екземпляри, а вартість стартує з $2,1 млн.

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