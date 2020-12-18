Гіперкар Ford для ґеймерів отримав реальні форми

Болід Team Fordzilla P1, розроблений європейським відділенням Ford спільно з ґеймерами, втілили в металі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. На виготовлення повнорозмірної моделі було потрібно всього сім тижнів. Водночас автори проєкту перебували в різних країнах і спілкувалися тільки віртуально.

Свій внесок у створення Team Fordzilla P1 зробили любителі автомобільних симуляторів із Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Реалізацією побажання ґеймерів і розробленням прототипу займалися дизайнери Ford Артуро Аріньо, який відповідав за зовнішній вигляд машини, та Роберт Енґельманн, який працював над інтер'єром. Фінальну збірку машини виконали на заводі компанії Ford у Кельні.

За своїми габаритними розмірами Team Fordzilla P1 можна порівняти із серійним суперкаром Ford GT. Довжина машини – 4731 мм, ширина – 2000 мм, висота – 895 мм.

Дизайн автомобіля більше нагадує літак-винищувач, схожість з яким підсилює прозорий ковпак над двомісним салоном.

У кокпіті встановлено світлодіодні модулі, які дають змогу водієві та штурману отримувати інформацію про стан треку. Крім того, вбудований екран на рульовому колесі допомагає обмінюватися даними в реальному часі з командою на піт-лейн. Інтер'єр спроєктовано так, щоб допомогти пілоту боліда звести до мінімуму відворотні фактори під час гонки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Jaguar розробила новий гоночний болід для ґеймерів і побудувала машину в натуральну величину, а творці NFS підготували оновлену Need For Speed: Hot Pursuit.