Гібридний автомобіль: що це таке і чи варто його купувати?

В останні роки в багатьох країнах світу великим попитом користуються електромобілі. Однак не для всіх цей тип транспортних засобів залишається оптимальним рішенням через низку недоліків (обмежений запас ходу, слабо розвинену інфраструктуру і т.д.). Допомогти в такій ситуації (відповідно, стати компромісним рішенням) можуть гібридні автомобілі, які перебувають, по суті, у проміжку між чистими електрокарами і традиційними авто.

У всіх тонкощах гібридних авто розбирався OBOZREVATEL.

Що таке гібридний автомобіль?

Гібридний Mercedes-Benz GLE. Фото: motor1.com

Гібридний автомобіль – це автомобіль, в якому використовується більше одного мотора. Переважно це поєднання класичного двигуна (частіше бензинового) й електромотора.

Основними перевагами гібрида є те, що він споживає менше палива і виділяє менше CO2, ніж порівнянний за класом бензиновий або дизельний автомобіль.

Які є види гібридів?

Всі гібридні автомобілі оснащені звичайним двигуном, електродвигуном і акумулятором. Однак не все так однозначно: існує три різних типи гібридів, і кожен працює по-своєму.

Схематичне компонування гібридного авто. Фото: afdc.energy.gov

Паралельні гібриди

Це найпоширеніший тип гібридів, де Toyota Prius – найвідоміший приклад. Принцип роботи такий: колеса автомобіля можуть приводитися в рух трьома різними способами: або безпосередньо від двигуна, або виключно від електродвигуна, або від обох джерел енергії, які працюють в парі.

При рушанні з місця і на швидкості до 25 км/год Prius використовує тільки електродвигун для живлення, що робить його дуже економічним для їзди містом. Бензиновий двигун включається під час збільшення швидкості, а також під час різкого прискорення.

Toyota Prius 2015. Фото: autoevolution.com

Також у паралельних гібридів є система рекуперативного гальмування: коли водій знижує швидкість, автомобіль виробляє електрику і зберігає його в батареї для використання в подальшому. Батарея досить об'ємна: її вистачає, щоб проїхати на одній електриці 2 км.

Крім Toyota, паралельні гібриди є також у Audi, BMW, Citroen, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche і Volkswagen.

Гібриди з подовжувачем ходу

Гібриди з подовжувачем ходу – такі авто використовують основний мотор, але також оснащені "доважком"-генератором, який виробляє додаткову енергію для головного агрегату. Наприклад, у BMW i3 основним мотором служить електричний, а додатковим – бензиновий, у Honda Jazz Hybrid – основним іде і бензиновий, і електричний (в останньому випадку мається на увазі ситуація, коли ДВЗ використовується для підзарядки батареї, водночас авто може рухатися виключно на електротязі).

BMW i3. Фото: BMW

Гібриди, що підключаються

Як випливає з назви, такий тип автомобіля можна підключити до електричної розетки для підзарядки акумулятора, а також заряджати на ходу.

По суті, гібриди, що підключаються, є чимось середнім між звичайними гібридами та електромобілями: поруч зі звичайним паливним мотором у них іде досить велика АКБ, з якою він може проїжджати пристойні відстані на одній електроенергії – в деяких випадках до 50 км.

Плагін-гібридів на ринку вже досить багато: такі моделі пропонують BMW (наприклад, 5-Series iPerformance), Mitsubishi (Outlander PHEV), Volvo (XC90 T8).

Які переваги у гібридного автомобіля?

Гібридні автомобілі цікаві у багатьох відношеннях. По-перше, вони прості у керуванні – як, скажімо, звичайне авто на "автоматі". По-друге, у силу своїх конструктивних особливостей вони часто мають кілька їздових режимів – від суперекономічного до максимальної продуктивності.

Крім того, на відміну від електромобілів, у випадку з гібридами не потрібно турбуватися про запас ходу – для них не потрібно шукати "точку" зарядки, оскільки гібриди самі заряджають свої батареї.

BMW 5-Series. Фото: BMW

Чи варто купувати гібридний автомобіль?

Гібридний автомобіль підійде відмінно тим, кому часто доводиться їздити в місті – у випадку зі звичайними гібридами буде максимальна паливна економія, а якщо використовувати плагін-гібрид, то можна взагалі обмежитися їздою на одній електроенергії. Однак якщо потрібен автомобіль для далеких заміських поїздок, тут на перший план виступає дизельний аналог (так, на шосе гібриди найменш ефективні). Крім того, гібриди не позбавлені такого недоліку, як складність у ремонті. Загалом, остаточний вибір за покупцем.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися подробиці про новий BMW X1 2022.