Гібрид Лада Нива і вантажівки Mercedes показав свої можливості

Стас Сіділєв Новини 15:46, 13.04.2020

Моделі АвтоВАЗ, особливо Лада Нива, – не така вже хороша ідея. Але все стає зовсім інакше, якщо додати компоненти від Mercedes, Nissan, Toyota і Fiat.

Фінські ентузіасти зважились на авантюрний експеримент зі створення незвичайного всюдихода. Автомобіль виглядає як Lada Niva, але від російського позашляховика тут залишився тільки кузов. І той довелося переробити.

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід
carakoom.com

У підсумку вийшло щось на зразок пікапа, який посилено зовнішнім каркасом безпеки на випадок перекидання або сильних ударів. Підвіска Mogginiva (так назвали Франкенштейна від світу позашляхового тюнінгу) складана з елементів різних автомобілів – Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol та навіть вантажівки Mercedes-Benz Unimog 411. Від нього ж дісталася роздавальна коробка.

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід
carakoom.com
У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід
carakoom.com
У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід
carakoom.com

Замість стандартного двигуна тут використовується турбодизель Fiat. Завдяки редукторам та "злим" покришкам високий дорожній просвіт і відмінне зчеплення дозволять покататися буквально по будь-якому покриттю (і його відсутності).

Деталями з автомобілем поділився Mercedes Unimog 411
mercedes-benz.csmd.cz

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про незвичайну ГАЗель, яку перетворили в лякаючий всюдихід.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

Військові Росії розв'язали кривавий бій на Донбасі: Україна зазнала втрат

Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок