Genesis представив оновлений флагманський седан G90 і версію Stardust

Преміальний бренд Genesis провів планове оновлення флагманського седана, який отримав лімітовану версію Stardust.

Другого липня в Південній Кореї стартують продажі люксового седана G90 2021 модельного року, а також спеціальної версії, що отримала назву Stardust (англ. "Зоряний пил"). G90 посідає верхній рядок у сімействі моделей Genesis – марки, яка "відбрунькувалася" від материнської компанії Hyundai. У листопаді нинішнього року вона відзначить 5-ту річницю в статусі незалежного бренду.

Вперше Genesis G90 показали громадськості 2016 року на автошоу в Детройті. Фото: media.genesis.com

Флагманський седан G90, дебют якого відбувся 2016 року на автошоу в Детройті, недавно пережив планове оновлення, а цьогоріч зазнав невеликої модернізації. Зокрема, з цього року в базову комплектацію увійшли адаптивна підвіска Genesis Adaptive Control Suspension та інтелектуальна система головного світла Intelligent Front-Lighting System.

2021 Genesis G90. Фото: media.genesis.com

2021 Genesis G90 Stardust. Фото: media.genesis.com

На думку розробників, нова підвіска дасть змогу підвищити рівень комфорту на різних типах дорожнього покриття, а також забезпечить кращу стабільність і безпеку. Нова головна оптика з індивідуально керованими світлодіодами запобігатиме осліпленню зустрічних водіїв і поліпшить освітлення в складних дорожніх умовах.

Крім того, з нинішнього року в якості опції пропонується система Reverse Parking Collision-Avoidance Assist з функцією екстреного гальмування. Вона покликана запобігти зіткненню з рухомими об'єктами та пішоходами під час руху заднім ходом в умовах обмеженої видимості. Ще однією опцією стануть нові 19-дюймові легкосплавні диски.

Версія G90 Stardust

За словами творців, G90 Stardust має викликати асоціації з "нічним небом, повним зірок, що нависає над червоною доріжкою, якою крізь спалахи фотокамер ідуть знаменитості".

Новинка буде виготовлена тиражем всього 50 екземплярів. Автомобіль випускатимуть тільки цього року й лише для внутрішнього корейського ринку. Від інших побратимів по сімейству новинка відрізнятиметься особливим двокольоровим забарвленням з перламутровим відтінком у верхній частині кузова й контрастною чорною глянцевою нижньою частиною.

2021 Genesis G90 Stardust. Фото: media.genesis.com

У салоні з'явилися крісла, оздоблені двокольоровою шкірою, а приладова панель і карти дверей прикрашають декоративні панелі з темного ясена.

2021 Genesis G90 Stardust. Фото: media.genesis.com

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