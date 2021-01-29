General Motors через 14 років припинить виробляти авто на бензині

Американський автовиробник General Motors до 2035 року припинить виробляти автомобілі, що працюють на бензині та дизелі.

Так, GM майже повністю перейде на електрокари. Відповідно на електроенергії працюватимуть усі пасажирські та спортивні автомобілі, позашляховики та легкі вантажівки. Зміни не стосуватимуться тільки важких транспортних засобів. Про це повідомляє The Hill.

Також у компанії заявили, що до 2030 року будуть забезпечувати 100-відсоткову відновлювану енергію для живлення своїх операцій у США та глобальних об'єктів до 2035 року.

"General Motors приєднується до урядів та компаній по всьому світу, працюючи над створенням більш безпечного, екологічного та кращого світу", – заявила генеральна директорка GM Мері Барра.

Протягом наступних п’яти років виробник планує витратити 27 мільярдів доларів на випуск 30 електромобілів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, японська компанія Nidec спрогнозувала, що цьогоріч ціни на електрокари впадуть до 3000 доларів. Це має створити новий попит на авто в Індії, Африці та на Близькому Сході.