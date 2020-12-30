General Motors відправить на пенсію Chevrolet Camaro

General Motors найближчими рокми відмовиться від культового масл-кара Chevrolet Camaro. Автомобіль знімуть з виробництва в рамках реструктуризації брендів концерну і скорочення витрат для вивільнення ресурсів, які спрямують на електрифікацію модельної лінійки GM.

Як пише Wheels, Camaro пробуде на конвеєрі до 2026 року, і наступника у нього не буде (хоча раніше модель планували відправити на пенсію взагалі у 2024-му). Втім, не виключається, що в майбутньому модель можуть реінкарнувати у вигляді електрокара. Однак як у потужного бензинового авто у нього точно не буде майбутнього.

Ще одна причина, яка "поховає" культовий Chevrolet Camaro – скрутне становище концерну General Motors і бренду Chevrolet зокрема. Великий американський концерн програв боротьбу за найважливіші сегменти ринку в Європі і не зміг завоювати гарні позиції в Азії. Водночас сама модель "Камаро" програє своєму головному супернику – Ford Mustang: не менш легендарний поні-кар комфортно себе почуває не тільки на внутрішньому ринку, але й в Європі.

Відзначимо, що Chevrolet Camaro з'явився у 1966 році. Відтоді автомобіль випускався понад півстоліття, з єдиним перервою між 2002 і 2009 роками, коли було випущено п'яте покоління моделі. Зараз же Camaro знаходиться в шостому поколінні – воно дебютувало у 2016 році.

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