General Motors позбувся ще одного свого бренду

Американський GM втратив чергового свого бренду. На цей раз сумна доля Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn та інших марок, що входили у колись могутній концерн, спіткала австралійський Holden.

Про це повідомляє пресслужба концерну. В рамках стратегії оптимізації концерн GM залишає всі ринки з лівостороннім рухом. Раніше концерн практично припинив свою діяльність у Великобританії, Індії, ПАР та Японії, а тепер прийшов час попрощатися з Австралією та Новою Зеландією.

Поставками автомобілів в Австралії буде займатися новий підрозділ General Motors Specialty Vehicles (GMSV). Вона буде виконувати всі роботи по адаптації леворульних машин для місцевого ринку.

Компанія Holden проіснувала понад 160 років. Вона була створена англійським емігрантом Джеймсом Холденом, який в 1856 році в Аделаїді організував сідельний бізнес. На початку минулого століття фірма перейшла на ремонт автомобільних салонів, а в 1918 був організований випуск кузовів на шасі імпортних автомобілів, в тому числі і продукції GM. З 1931 року американці поступово збільшували свою частку в капіталі фірми. У 1948 році був виготовлений перший автомобіль Holden 48-215, а компанія увійшла до складу General Motors.

В останні роки австралійський підрозділ стрімко втрачала свої позиції на ринку під впливом продукції японських та корейських брендів. Останній автомобіль зійшов з конвеєра заводу в передмісті Аделаїди 20 жовтня 2017 року.

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