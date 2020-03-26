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26 березня • оновлено в 19:31
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Гелендваген для бідних: дешевий 7-місний позашляховик вивели на ринок

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Mercedes G-class настільки популярний, що вплинув на появу величезної кількості наслідувачів по всьому світі. Своя варіація є і в Індії – Mahindra Bolero.

Цей позашляховик існує з 2000 року. За двадцять років модель зазнала кілька модернізацій, головна з яких сталася в 2016 – Махіндра Болеро став коротшим (до 3995 мм). Таким чином модель перетворилася на пільговий автомобіль, адже при довжині машини до 4 м в Індії власникам надаються податкові послаблення.

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше

mahindra.com

Індійський Гелендваген після рестайлінгу отримав зовсім інше оформлення передньої частини: змінилися фари, бампер, решітка та дизайн капоту. Салон Mahindra Bolero 2020 отримав нове оздоблення та інше кермо.

7 посадкових місць в 4-метровому кузові – відмінне досягнення

7 посадкових місць в 4-метровому кузові – відмінне досягнення

mahindra.com

Індійський позашляховик – семимісний. При цьому два крісла третього ряду дивляться один на одного і розташовані спинками до бортів кузова. Безальтернативний дизельний мотор отримав надбавку потужності до 76 к.с. (з 71 к.с.) та 210 Нм крутного моменту (проти 195 Нм). До того ж тепер агрегат відповідає сучасним екологічним вимогам.

У порівнянні з дорестайлінговою моделлю новий Mahindra Bolero 2020 дійсно виглядає сучасніше

У порівнянні з дорестайлінговою моделлю новий Mahindra Bolero 2020 дійсно виглядає сучасніше

mahindra.com

Також Bolero оснащується 5-ступеневою механічною КПП, системою старт-стоп і задньопривідною трансмісією. За базову модифікацію Mahindra просить всього 10,5 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про створений для Індії бюджетний седан Suzuki.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz Mahindra бюджетний автомобіль позашляховик нові авто авто
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