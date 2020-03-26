Гелендваген для бідних: дешевий 7-місний позашляховик вивели на ринок

Mercedes G-class настільки популярний, що вплинув на появу величезної кількості наслідувачів по всьому світі. Своя варіація є і в Індії – Mahindra Bolero.

Цей позашляховик існує з 2000 року. За двадцять років модель зазнала кілька модернізацій, головна з яких сталася в 2016 – Махіндра Болеро став коротшим (до 3995 мм). Таким чином модель перетворилася на пільговий автомобіль, адже при довжині машини до 4 м в Індії власникам надаються податкові послаблення.

Позашляховик Mahindra Bolero схожий на Гелендваген, але коштує набагато дешевше mahindra.com

Індійський Гелендваген після рестайлінгу отримав зовсім інше оформлення передньої частини: змінилися фари, бампер, решітка та дизайн капоту. Салон Mahindra Bolero 2020 отримав нове оздоблення та інше кермо.

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Індійський позашляховик – семимісний. При цьому два крісла третього ряду дивляться один на одного і розташовані спинками до бортів кузова. Безальтернативний дизельний мотор отримав надбавку потужності до 76 к.с. (з 71 к.с.) та 210 Нм крутного моменту (проти 195 Нм). До того ж тепер агрегат відповідає сучасним екологічним вимогам.

У порівнянні з дорестайлінговою моделлю новий Mahindra Bolero 2020 дійсно виглядає сучасніше mahindra.com

Також Bolero оснащується 5-ступеневою механічною КПП, системою старт-стоп і задньопривідною трансмісією. За базову модифікацію Mahindra просить всього 10,5 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про створений для Індії бюджетний седан Suzuki.

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