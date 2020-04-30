Geely створила суперника великому позашляховику Toyota
Китайський автопром активно освоює нові сегменти. Новий кросовер Geely HaoYue – найбільший SUV компанії. За розмірами можна порівняти з Toyota Highlander, який і стане головним суперником.
За найбільшим кросовером Джилі ми стежимо вже давно, проте автовиробник лише зараз розкрив всі фото машини та розповів про незвичайні фішки. Довжина/ширина/висота дорівнюють 4835/1900/1780 мм при колісній базі в 2815 мм. Кліренс становить пристойні 190 мм.
Однак інформації про використання повнопривідної трансмісії поки немає. Швидше за все, новий Geely HaoYue 2020 виявиться виключно передньопривідним авто – машини з 4х4 в Китаї не користуються високим попитом. Але в підсумку компанія може нас здивувати, особливо з огляду на те, що в подальшому новинка стане глобальною моделлю.
Дизайн вийшов дуже брутальним, завдяки цьому великий китайський кросовер виглядає міцним і здається надійним, навіть якщо це не має жодного відношення до практики. Салон Geely HaoYue також показали в деталях. Дизайн з великими елементами відповідає зовнішності, а мінімальний набір кнопок додає технологічності.
Цікава особливість – унікальний надувний матрац, який компанія замовила спеціально для нової моделі. Його можна розташувати на спинках складених крісел другого і опціонального третього ряду. Таким чином, в автомобілі можна влаштувати велике та комфортне спальне місце. Приціл на тривалі подорожі очевидний, гарна ідея.
Поки відомо про два мотори: об'ємом 1,5 л на 177 к.с. та 1,8 л потужністю 184 к.с. В якості опції доступні адаптивний круїз-контроль, панорамний дах (який на фото красиво рекламують нарівні з матрацом) та цілий комплекс камер для роботи різних асистентів. Ціну поки не оголосили, проте найбільш сильні суперники на китайському ринку пропонуються в діапазоні від 12,6 до 34 тис. доларів. Мабуть, новий Джилі ХаоЮе виявиться десь посередині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї з'явився неоднозначний суперник Toyota Land Cruiser 200.