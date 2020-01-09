Geely створила суперника Hyundai Santa Fe: як він виглядає

Новий кросовер Geely VX11 (внутрішньозаводське ім'я, товарна назва може бути іншою) офіційно дебютує в цьому році. Однак зовнішність і характеристики моделі вже розсекречені.

Як з'ясував OBOZREVATEL, фото новинки просочилися в мережу завдяки Міністерству промисловості Китаю. Цей державний сертифікаційний орган постійно публікує у відкритій базі зображення моделей, які ще не вийшли на ринок.

Місткий кросовер Geely показався на фото Міністерство промисловості КНР

Так сталося і з новим кросовером Джилі. Крім того, відомі габарити: довжина/ширина/висота – 4830 мм/1900 мм/1780 мм. Колісна база складає 2815 мм. Семимісний китайський кросовер за розмірами близький до Hyundai Santa Fe, проте напевно буде позиціонуватися як більш бюджетна пропозиція.

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Зовні новий Джилі виглядає добре: акуратний строгий кузов позбавлений непотрібного декору, що створює досить європейський стиль, а практично прямокутний силует додає брутальності. Дуже незвичайний прийом для сімейного авто.

Новий Geely VX11 отримав просторий салон і оригінальний дизайн Міністерство промисловості КНР

Фотографій інтер'єру семимісного кросовера Geely VX11 поки немає. Однак уже відомо, що нова модель отримає бензинові двигуни об'ємом 1,5 і 1,8 л потужністю 177 і 184 к.с. відповідно. В якості додаткового обладнання виробник запропонує технологічні матричні фари, панорамний дах і адаптивний круїз-контроль.

Hyundai Santa Fe – серйозний суперник для Geely VX11 hyundai.com

На ринок Geely VX11 відправиться до кінця 2020 року. Чи з'явиться новинка в Європі – невідомо. Крім Хендай Санта Фе в суперники кросоверу можна записати і Skoda Kodiaq. Незважаючи на більш компактні габарити, цей автомобіль виявиться ближчим за вартістю до Geely, ніж Santa Fe.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Geely спільно з Volvo розробили компактний кросовер.

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