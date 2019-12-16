Geely показала конкурента Nissan Qashqai

У родині молодого бренду Lynk & Co – поповнення. Компанія показала перші зображення компактного кросовера "06".

Як стало відомо OBOZREVATEL, Lynk & Co представила чергову новинку – міський кросовер з індексом "06". Спільне дітище компаній Geely і Volvo набирає обертів. Нещодавно виробник продемонстрував купеподібний кросовер "05", а тепер з'явилася інформація про ще одну модель. Раніше очікувалося, що під індексом "06" буде випускатися не флагманська модель, а навпаки, найменша з машин бренду.

Lynk & Co 06 lynkco.com

Новинка побудована на платформі CMA, розробленої спільними зусиллями інженерів Volvo і Geely. Вона використовується і на інших моделях Lynk & Co, включно з новим купеподібним кросовером "05".

Lynk & Co 06 lynkco.com

За своїми габаритними розмірами (Д/Ш/В – 4340/1820/1625 мм) і величиною колісної бази (2640 мм) Lynk & Co 06 виявився на сходинку нижчим за родича з індексом "02", який до цього був найменшим представником семемйства. Для порівняння, габарити "Двійки" – 4448/1890/1528 мм, а база – 2702 мм. У такий спосіб серед головних конкурентів "06" – такі популярні моделі, як Nissan Qashqai, Opel Crossland X, Peugeot 2008 і т.д.

Новини Geely і Volvo підготували стильний спільний кросовер

Дизайн нового кросовера продовжує розвиток фірмового стилю марки. Серед характерних рис – оригінальна форма задньої стійки, декоративні вставки контрастних кольорів, оригінальні задні ліхтарі й стильні легкосплавні диски розмірністю 17, 18 або 19 дюймів.

Lynk & Co 06 отримав власний малюнок задніх ліхтарів lynkco.com

Для моделі будуть запропоновані кілька варіантів силових агрегатів, зокрема гібридний. Базова версія отримає 3-циліндровий 1,5-літровий турбомотор Volvo потужністю 177 к.с., в парі з яким працюватиме 7-ступінчаста роботизована КП з двома зчепленнями. Гібридний силовий агрегат міститиме аналогічний бензиновий 1.5Т і допоміжний електромотор. Привід очікується як передній, так і повний.

До появи "06" найменшим Lynk & Co був "02" lynkco.com

Презентація Lynk & Co 06 відбудеться в рамках Пекінського автосалону, який почне свою роботу 21 квітня наступного року. Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo має намір зробити свої автомобілі електричними.

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